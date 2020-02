Indigna chiste pedófilo de Ricardo O’Farrill y se hace tendencia en redes

Escuchar Nota

Aquí les dejo el video de su ÍDOLO para que sigan diciendo que estoy drogada, PINCHES PEDOFILOS, sale bye! pic.twitter.com/bYK3EZQglk — Aurora (@perrasubversiva) February 19, 2020

Como una muestra más de lo burda que puede ser la comedia mexicana, se hizo viral un video muy ofensivo del standuperoAhora que se está dando a conocer la faceta más oscura de algunos representantes delsalió a la luz una grabación de “Richie” haciendo un chiste sobreCon la intención de hacerhizo una burda referencia a que “se tocó” mientras veía a un pequeño niño brincar.En redes sociales le han criticado por su comportamiento y por el chiste que en el público provocó risas; incluso aunque la risa del propio comediante parecía fingida y muy forzada.“Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte. (Señala su entrepierna) Me fijé en eso y se me empezó a parar durí…. ¡No, no es cierto”, expresó en su show deMientras tanto la gente se ríe al unísono del chiste sin sentido del “comediante” mexicano.Después de mencionar que dejaría de hacer referencia al chiste y que se “tocaba” mientras veía al niño; volvió a hacer un además en el que insinuaba que se estaba masturbando.“Ese sí ya fue el último, se los juro… Ya en serio. Me vine en el klínex, lo aventé por la ventana. No, ya en serio”, dice elquien después menciona que “era un juego”.Al final, el comediante mexicano dijo que “le tenía mucho respeto al menor” porque “hizo que se viniera riquísimo”.Así defienden al standupero en redes pese a su chiste sobrePese a la burda referencia y la clara “aprobación” a la, muchas personas en redes sociales defendieron el chiste de O’Farrill.“Es comedia, humor negro, y por lala comedia no debería tener límites, porque ese es su trabajo, sacar temas incómodos. Si no te late su comedia no lo veas, pero un chiste no tiene que ver la realidad, no desvíes la atención hacia dónde no es”, escribió la tuitera @amabilicia.Otros más intentaron crear conciencia, criticaron su comedia y comentaron que lo que el comediante hace es “normalizar” un crimen.“Ni siquiera él mismo se ríe de sus chistes, su risa es completamente fingida, su humor negro esta muy, muy chafa, pobre perdedor que tiene que caer tan bajo para hacerle notar que asco me dan quienes lo defienden, pinches incongruentes”, expresaron.