Indigna insulto racista a capitán del Osuna

¡NO AL RACISMO! Nunca. En ninguna situación. Y menos en los recintos deportivos.



Un energúmeno llamó “negro de mierda” a Araça. Y su equipo le defendió.



@RobertoMartil pic.twitter.com/6st1wSvJPP — Javier Rodríguez (@JaviRodriguezR_) December 18, 2019

de la Liga Nacional de Fútbol Sala, se ha convertido en uno de los protagonistas de la última jornada liguera, y no solo por la victoria de su equipo en el apasionante derbi navarro contraun compañero de equipo.uno de los goles de su equipo en el derbi cuando escuchó el insulto racista de un aficionado rival situado en el fondo. «Negro de mierda» fue lo que espetó desde detrás de la red de protección como mostraron las repeticiones de la televisión.Inmediatamente epara señalar al aficionado y afear sus palabras. Una reacción que nada tuvo que ver con el propio Araça, que si bien también escuchó el insulto, prefirió actuar con indiferencia., que observó la acción sin comprender por qué el jugador visitante se encaraba de esa manera.Un día después del incidente los locales condenaronque por su parte también se identificó de forma voluntaria, pidió perdón por su acto y puso su abono a disposición del club.en la celebración del tercer tanto de @CDXOTA. Palabras y actitudes que no tienen ningún tipo de cabida en el deporte y que este club no tolera de ninguna manera», escribió en su perfil en las redes sociales.La acción ha generado dos corrientes de opinión enfrentadas en torno a la acción de Martil, entre los que consideran que el capitán de Osasuna Magna no debió responder a la provocación del aficionado, como hizo Araça, y entre los que opinan que actuó correctamente y de acuerdo a su rol en el equipo al