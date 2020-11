Indigna liberación de hombre que atropelló a dos personas en Acapulco

Escuchar Nota

Guerrero.- La mañana de sábado, habitantes del fraccionamiento Miramar bloquearon de manera intermitente, durante aproximadamente dos horas el bulevar Cayaco-Puerto Marqués, a unos mil 500 metros de distancia del bulevar de las Naciones de la zona Diamante, para protestar porque el Ministerio Público liberó al presunto responsable del atropellamiento de dos adultos mayores.



Los manifestantes explicaron que el accidente ocurrió el pasado cuatro de noviembre a las 12 del día.



Melesio Gallardo, hijo de las víctimas del atropellamiento, detalló que su padre Moisés Gallardo Espinobarro tiene 69 años de edad, y su esposa Julia Galeana Policarpo tiene 70 años.



Detalló que "ellos iban a cruzar la calle, a la altura de la parada del Vivero, y unos taxis se esperaron para darles la pasada, pero un tercer carro les sacó la vuelta a los taxis y los embistió, supuestamente no los vio".



Señaló que otros peatones auxiliaron a sus padres, quienes fueron trasladados a un hospital cercano.



El chófer del carro fue detenido, pero el Ministerio Público sector Costa Azul, lo dejó libre al día siguiente.



Melesio Gallardo recriminó que "señalaron como responsables a mis papás, que como son personas de la tercera edad no pueden andar caminando, tienen prohibido, y que además hay un puente peatonal aquí, pero no es real, está en otra colonia, a unos mil metros."



La señora Julia Galeana sigue hospitalizada, estuvo a punto de perder la vida, tiene las dos piernas y dos pies fracturados, cinco costillas lastimadas y un pulmón perforado.



Moisés Gallardo presentó fractura en la tibia.



Pobladores de las colonias Altos de Miramar, fraccionamiento Miramar, y las calles Caracol, Brisas y Calamar, advirtieron que en los últimos seis meses han sido atropelladas en este punto entre cuatro y cinco personas, entre ellas una menor de edad.



Criticaron que por ser personas pobres, no se les hace justicia.



Pidieron que la autoridad coloque señales para que automovilistas disminuyan la velocidad cuando circulen sobre este bulevar, que une a Puerto Marqués con el valle de la Sabana y la salida carretera a la región de Costa Chica.



Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado, que se comprometió con los inconformes a revisar el caso.