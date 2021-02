‘Indigna ver cómo se venden piezas prehispánicas, incluso las falsas’: Alejandra Frausto

Escuchar Nota

Insistió en que la ruta para abordar el tema va en tres sentidos: continuar con los exhortos al gobierno francés, aunque éstos carezcan de efectividad, pero que “ayudan a visibilizar el tema”; la revisión de la legislación, aunque no aportó ninguna precisión específica; e implementar la convención de Unidroit, que consiste en el uso de recursos presupuestales para recuperar piezas de colecciones privadas.

"Parte de la cultura popular es la manifestación que habrá el 14 de febrero para bailar desde casa y lograr un poco de ánimo en este largo tránsito de quedarnos todos en casa”, expresó.

Para este caso, Frausto detalló que se reunió con la Asociación de Músicos Populares y con quien la preside, Gilberto Navarrete, de la Sonora Santanera, la que ofreció un espacio. “El evento –añadió– consiste en dar algo de trabajo a estos grupos, a los técnicos… la cultura popular siempre es parte, como lo hemos dicho, del reconocimiento de lo que somos como país”.

Aquí, “simplemente es tener acuerdos y reglamentos claros sobre lo que sí se puede hacer y lo que no se puede. Pero el asunto y el reclamo era por qué el recurso no entró a la SC sino a la Tesofe”, dijo.

Indigna ver cómo se vendieron las piezas prehispánicas, incluso las falsas”, dijo ayer la secretaria de Cultura,, luego de que se consumara la subasta Quetzalcoatl: serpent à plumes con al menos 29 piezas originales y tres falsas, que generaron 2 millones 539 mil euros (poco más de 61.8 millones de pesos).¿Con Unidroit el gobierno apostaría por la adquisición de piezas en el mercado?, se le cuestionó a Frausto. “No es una compra, sino que se le pone cierto valor (a las piezas) para su recuperación. No estaríamos hablando de mercado, sino de un tipo de colaboración y por eso se ha buscado a Jorge Sánchez Cordero, quien lo ha trabajado por mucho tiempo. Él es parte del Consejo de Diplomacia Cultural y sugirió fortalecer un poco esta acción a nivel internacional, es decir, ir por lo menos teniendo esta convención para ver qué se puede ir recuperando”.Sin embargo, reconoció que su idea se reduce a evidenciar las buenas prácticas logradas con otros países.El punto de batalla que tenemos desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia (), la SC y la SRE es ir evidenciando las buenas prácticas y mostrando cómo sí hay forma de cambiar. Y, con lo que hemos recuperado, esperamos hacer una magna exposición enLos Pinos.De acuerdo con una relación que la SC proporcionó a Excélsior, entre 2019 y 2020 el gobierno federal no sólo repatrió los 590 exvotos, entregados por el gobierno de Italia, sino también 4 mil 32 piezas arqueológicas.Destacan 3 mil 971 hachuelas de cobre del occidente de México, 42 vasijas de barro teotihuacanas y de la Costa del Golfo, un fragmento de estela maya en roca caliza y tres figuras antropomorfas, entregadas por Estados Unidos. Así como un vaso trípode, una olla y un cajete de barro de origen teotihuacano, llegadas de Australia, y tres figuras antropomorfas, entregadas por el gobierno alemán.¿Entonces desde la SC se queda en la indignación?, se le insistió. “Seguiremos trabajando de la mano de la diplomacia para lograr mejores resultados y herramientas internacionales que nos permitan recuperar este patrimonio. Nosotros no lo consideramos en ningún momento motivo de comercio, y seguiremos dando esa batalla hasta tener un resultado más favorable”.Frausto también insistió en las tres convocatorias de composición lanzadas para las conmemoraciones de 2021, una para obra sinfónica, con motivo de la consumación de la Independencia, que estrenará la OSN en diciembre; otra para coro mixto y ensamble de percusiones, sobre los 500 años de resistencia indígena, que estrenará alguna agrupación de Bellas Artes, y una más para orquesta de cámara.Sin embargo, Frausto fue cuestionada sobre la justificación de que la dependencia destine 400 mil pesos de su presupuesto a la organización del festival tropical Bailando a la Distancia del próximo 14 de febrero, en el que programó a la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, Zona Rika, Acapulco Tropical y Aarón y su grupo Ilusión, entre otros, mientras cientos de artistas lamentan la falta de actividades culturales."Frausto también habló sobre “la necesidad de tener un sistema de autogenerados mayor para el sector cultural”, lo cual trabaja con la SHCP, para que los espacios culturales, dentro de sus funciones, sean rentados de forma responsable.La idea surgió luego de que fuera cuestionada por la renta de la Biblioteca Vasconcelos para la serie Monarca, como consta en el oficio UAJ/4428/2019, a solicitud de Alejandra Sandoval, gerente de Lemon Films. El trámite fue hecho por José Mariano Leyva Pérez Gay y autorizado por el área jurídica de la SC, aún dirigida por Luis Norberto Cacho, para determinar la Ley Federal de Derechos.La petición requirió el uso del pasillo y escaleras del recinto, del 27 al 30 de enero de 2020, para filmar una pasarela por un monto total de 311 mil 110 pesos, por montaje, desmontaje y filmación.