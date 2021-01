Indignación en el Dakar por comentarios racistas y sexistas de piloto a las hijas de un rival

Escuchar Nota

España.- Ales Loprais, piloto checo de camiones que finalizó quinto el pasado Dakar, ha recibido la condena unánime del mundo del motor tras desvelarse un vídeo en el que mantiene una conversación con su copiloto, Petr Pokora, con comentarios vejatorios hacia las gemelas Aliyah y Yasmeen Koloc, las hijas de Marin Koloc, jefe del equipo Buggyra. Las imágenes pertenecen a un "onboard" desde la cabina del camión de Loprais, y en ellas el piloto hace observaciones sobre lo que le provoca "la hija negra" de Koloc. "Bueno... Esa no está mal, es pasable. La otra no", le responde su copiloto.



Aliyah, piloto de camiones en el Europeo, y Yasmeen, hermanas gemelas de 16 años, acudieron al Dakar como miembros del staff del Team Buggyra, propiedad de su padre, y su intención es disputar la carrera en un futuro. "Condenamos enérgicamente los comentarios desagradables y degradantes dirigidos a la piloto de carreras Aliyyah Koloc y su hermana Yasmeen por dos competidores en el Dakar", reza el comunicado de la FIA. "Continuaremos invirtiendo importantes recursos y experiencia en el desarrollo de iniciativas para inspirar y fomentar la participación de niñas y mujeres jóvenes en el deporte del motor".



"El Dakar, el lugar en el que menos queríamos que sucediera esto, nos ha recordado el hecho de que todavía vivimos en un mundo donde las mujeres jóvenes son vistas sólo como objetos sexuales y no como seres humanos en toda regla", han dejado escrito las gemelas en sus redes sociales. "Vinimos al Dakar para ver lo que nos espera. Queremos correr, queremos competir de forma justa y queremos mejorar y aprender. Además de la experiencia, también tenemos la sensación de que algunos competidores pueden vernos como meros trozos de carne. El hecho de que seamos menores no nos salvó del comentario de Loprais. Tal comportamiento no tiene cabida no sólo en eventos profesionales como el Dakar, sino en cualquier parte de la sociedad. Es patético, y humillante".



Loprais ha pedido disculpas tras hacerse públicos sus comentarios, aunque de momento no ha recibido el perdón ni de las gemelas ni de su padre, uno de los hombres con un mayor bagaje en el mundo del motor en la República Checa. "Ales hace alusiones sexuales a niñas que conoce desde que eran pequeñas. Lo encuentro un poco pervertido", dijo el jefe del equipo Buggyra.



Fuente: ABC.ES