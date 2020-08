Indignación en Pompeya por turista sobre techo de las termas centrales para tomarse selfie

Escuchar Nota

"Se trata de un acto incivil y peligroso para la misma persona y para la protección del monumento, algo que está prohibido al público con la debida advertencia, como ocurre en todos los espacios arqueológicos cerrados al público, según el Reglamento de las Excavaciones. La Dirección del Parque ha puesto en marcha una investigación, en colaboración con las Autoridades competentes, para que la protagonista del hecho pueda ser identificada, por todos los medios disponibles y para asegurar, en la medida de lo posible, el pleno respeto al patrimonio arqueológico de Pompeya, evitando abusos de este tipo".

La cultura, en forma de restos arqueológicos, vuelve a ser pisoteada, nunca mejor dicho, por. Una joven se subió al techo de lasLa foto se ha convertido en viral en las redes sociales, creando la indignación general.La pregunta que muchos se hacen es cómo pudo encaramarse hasta ahí la intrépida joven. En realidad, conociendo el lugar, se comprende que no tuvo que hacer una difícil escalada. Las termas, abiertas al público desde el 25 de noviembre del año pasado, tienen una escalera que conduce a la azotea del vasto complejo termal. Se trata de una. Por tanto, la joven, cuya identidad y nacionalidad se desconoce,que prohíbe subir a los monumentos, según se indica expresamente en carteles.La dirección del Parque Arqueológico tuvo conocimiento de la foto después de la denuncia en la web. Los billetes para entrar en Pompeya son nominales y por lo tanto se podría dar con su identidad, con la ayuda también de las imágenes que tomaron las telecámaras en el Parque Arqueológico. Siempre y cuando en el momento de la reserva la joven haya proporcionado su identidad real y no un nombre falso.La dirección del Parque Arqueológico de Pompeya ha definido la acción de la joven como "acto deplorable". En un comunicado, condena el hecho y señala que se ha abierto una investigación.La acción de la joven puede considerarse un delito punible penalmente. De acuerdo con el artículo 639 del Código penal, si el delito se comete contra monumentos de interés histórico o artístico, se puede aplicar la pena de prisión de tres meses a un año y multa de entre 1.000 y 3.000 euros.En el momento de la erupción del Vesubio, en el 79 d.C., la construcción del complejo de las Termas Centrales no se había ultimado, pero hoy puede comprobarse su monumentalidad.Con información de ABC