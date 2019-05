Indignan a Sophie Turner críticas de Game of Thrones

Sophie Turner consideró que la petición de fanáticos de Game of Thrones sobre rehacer la temporada final de la serie es irrespetuosa, reportó NME."Creo que son una falta de respeto para el equipo, los escritores y los camarógrafos que han trabajado incansablemente durante 10 años"."Mucha gente trabajó muy duro en eso, y que la gente ataque porque no ven lo que quieren ver es simplemente una falta de respeto.La actriz que dio vida a Sansa Stark también le recordó a los seguidores que el programa se caracterizó por presentar constantes giros dramáticos en los personajes."Lo asombroso de Game of Thrones es que siempre han habido giros y vueltas muy locas, desde la primera temporada cuando Ned fue decapitado", mencionó, "así que si Daenerys se convirtió en una reina loca, no debería ser algo tan negativo para los fanáticos".La semana pasada, un grupo de seguidores de la serie lanzó en la plataforma Change.org una petición para que la temporada final se produjera de nuevo, y se calificó a los escritores David Benoiff y Dan Weiss como incompetentes.