¿Indignante? Critican a Canal Once por propuesta de matrimonio a conductora

Escuchar Nota

“Si en mis tiempos hubiéramos hecho eso, nos despiden a todos. En Canal 11 se pueden dar el lujo. Desde la llegada de @JohnMAckerman y @jenarovillamil nadie los ve”, aseguró el periodista en su cuenta de Twitter.

Si en mis tiempos hubiéramos hecho eso, nos despiden a todos. En Canal 11 se pueden dar el lujo. Desde la llegada de @JohnMAckerman y @jenarovillamil nadie los ve. https://t.co/FcNWtLJ8fZ — jorge berry (@jorgeberry) October 17, 2020

Que lamentable ha caído el Canal 11, se ha convertido en un pasquín, si un verdadero pasquín, en palabras del Presidente. — Oscar Machado Jacobo (@vomachado) October 17, 2020

El amor es el amor, pero ¿en la televisión pública? ¿Abierta? No puede ser. Es real, no es fake. https://t.co/nhGexwWhws — Jesús Martín Mendoza (@JesusMartinMx) October 16, 2020

Esto es indignante!!!



¿Cómo pueden hacer estas cosas en televisión abierta? y encima en Canal 11. No sé cómo los directivos de la televisora han autorizado poner música de banda en una pedida de matrimonio...



Yo hubiera elegido una de Benny Ibarrahttps://t.co/5qu0pED9vS — Space Cowboy (@seeyoulionspace) October 17, 2020

JAJAJAJA ustedes no ven Canal 11, tanto que no supieron que esto no salió en vivo. https://t.co/vSjuoKLAAE — Dany Soberanes (@danysob) October 17, 2020

Después de que se volviera viral el momento en que, una serie de críticas negativas se han desbordado en redes sociales, algunas hechas por parte periodistas.Un ejemplo es, columnista de El Financiero, quien aseguró queAsimismo,, director editorial de Excelsior, decidió compartir el video de la propuesta y lo acompañó con la frase: “. Dicho tuit fue compartido por el columnista de El Universal,Asimismo,. Cabe mencionar quesolo publicó el video en su cuenta de Twitter sin emitir comentario alguno.Pero, no solo fueron los comunicadores criticaron a Canal Once, pues diversos internautas cuestionaron; además, se preguntaron si el dinero destinado a los medios públicos se había ocupado para la petición de matrimonio.Es necesario resaltar que, hasta el momento,. Además, ha surgido el rumor de que dicha petición no salió en vivo.