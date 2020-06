Indignante: Fotógrafo rompe patas a cachorro de león; así lo rescataron

Escuchar Nota

Medios internacionales han revelado un nuevo y cruel caso de maltrato animal ocurrido en Daguestán, Rusia.Y es que en esa región se detectó a un fotógrafo quienes rompió las patas de un cachorro de león para que los turistas pudieran tomarse fotos con él, y que no pudiera escapar.Este cruel acto de maltrato animal llegó incluso a los oídos del presidente Vladimir Putin, quien ordenó una investigación contra los presuntos maltratadores del cachorro ‘Simba’.En redes sociales fueron difundidas algunas todos donde aparece el cachorro tirado en el piso y con evidentes marcas de maltrato en las patas.Se sabe que la vida de 'Simba' no es nada fácil pues, durante los primeros años de vida el animalito era obligado a posar con turistas, pero conforme iba creciendo le rompieron las patas para evitar que escapara.Así pasaron varios meses, hasta que un grupo activista dio con el animal y lograron rescatarlo del infierno en el que vivía.Simba se encontraba amarrado a un poste afuera de una casa y contaba con marcas de maltrato y una evidente desnutrición que conmovió a los rescatistas.Tras el rescate Simba fue sometido a una operación, maniobra de la que salió bien, sin embargo, no volverá a ser el mismo.