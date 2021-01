¡Indignante! Roban juguetes de la tumba de una niña

Escuchar Nota

“Estas son algunos de los muchos juguetes que se robaron del panteón, también iba un pony color beige con cabello negro y moño fucsia, media como 30 cm de alto, un unicornio de cerámica, tipo alcancía, con cabellito en todo el cuerpo, era blanco con cabello de arcoíris de 40 cm de alto. TODO tenía el nombre de Vallery con marcador permanente negro, no espero nada de vuelta, solo si alguien ve estos juguetes, por favor avísenme, no diré quién fue. PANTEÓN MUNICIPAL DE MONTEMORELOS”, escribió la mujer.

“Todo es puesto por mí, su papá, tíos y abuelos con cariño, esto es injusto. Todos los juguetes que se robaron fueron puestos por mi (su mama) por su papá, sus abuelos y tíos con mucho amor, agradezco a todas las personas que han compartido ya que esto llego a medios, por los buenos y malos comentarios que me dejaron, gracias, espero que con esto pongan más atención a los panteones, ya que es algo sagrado para nosotros”, indicó Carmona en otro post.

A pesar de que lapor, sigue, la sensibilidad de algunas personas no logra salir a flote. Así lo demostró una madre de familia, quien exhibió el robo que cometieron en la tumba de su hija: hurtaron variosque acompañaban los restos de su pequeña en el panteón municipal de Montemorelos, Nuevo León. El suceso ha causadoen, pues al parecer la delincuencia no respeta ni los panteones.Fue a través deen dondedenunció que la tumba de su hijafue ultrajada. Al parecer no respetaron la sepultura y se llevaron varios juguetes que la decoraban. En la publicación, la mujer dio más detalles del suceso. Además pidió que la ayuden a encontrarlos.Junto a varias fotografías, la mujer mostró algunos juguetes que robaron de la tumba de su hija, entre estos se encuentran algunasAdemás, en las fotos, aparece destrozado un vidrio que protegía algunos de los juguetes. De acuerdo con lo que se aprecia en las fotografías, la niña murió el pasado 12 de enero de 2018.La mujer aclaró que los juguetes que su hija tenía en su tumba, habían sido comprados por ella, su esposo y sus tíos.La publicación de la mamá deha causado múltiples reacciones y comentarios de indignación.