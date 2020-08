Indolencia lleva a crisis a hospitales destacó Jaime Guerra Pérez

Escuchar Nota

“Sí hay una situación crítica en ese sentido, por eso decidimos en esta última reunión de este martes que teníamos que restringir horarios, tenemos que tener más vigilantes de la salud, tenemos un grupo ya de rastreadores, que es la gente que ya va a identificar, en el caso de los positivos, su cerco sanitario, y otro aspecto es que estamos haciendo muchas más pruebas que antes”, destacó Jaime Guerra Pérez.



“El Gobernador nos ha pedido que seamos muy conscientes de lo que abrimos, pero también de las restricciones que tenemos que tomar, pero siempre tenemos que privilegiar la salud de los coahuilenses”, puntualizó Guerra Pérez.

“Lo que nos falta por reabrir son los salones de eventos, estas reuniones o fiestas que pudieran estar más controladas de lo que está pasando ahorita en los eventos privados; y los teatros, son los únicos sectores que no hemos reabierto y que se están analizando los protocolos que presentaron los organizadores de eventos”, detalló.



Aunque hasta el momento, se deberán analizar las nuevas medidas antes de pensar en restricciones más severas, a fin de no afectar la economía del estado, pues en los últimos cuatro meses, en el estado de Coahuila, han costado 43 mil empleos.El secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, reconoció quede los coahuilenses.Por ello,y reportar a las personas que no están atendiendo las recomendaciones de las autoridades, ya que cerrar nuevamente los negocios no es una medida viable, pues están cumpliendo con los protocolos, y la prueba es que 90% del sector económico e industria se encuentra laborando.Jaime Guerra indicó que otra de las estrategias es queen las instalaciones del CRIT, lo que permitirá desahogar los hospitales y así evitar que se saturen.Por otra parte, dijo que junto con la Secretaría de Turismo a cargo de Azucena Ramos, se continúa analizando la propuesta para que otros dos hoteles, además del Camino Real, puedan ser habilitados y reciban a los pacientes asintomáticos que no tienen un lugar para recuperarse y que representan un riesgo de contagio.