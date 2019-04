Indolencia marca la vida de decenas de jovencitas

Doña Manuela Sánchez conoce a Fátima, también a sus amigas, dice que no le extraña lo que sucedió porque se ha vuelto una escena común en la colonia: adolescentes a altas horas de la noche sin la supervisión de sus padres.“A veces están con la música muy fuerte, con un sonido, que no nos dejan dormir. Las hemos visto a las 3 de la mañana en esa esquina o bajándose de un taxi, son chicas, tienen 14 y 15 años, con esa muchachita que se perdió y que se fue con un mayor de edad”, platica Manuela.Aunque dice que Fátima no era la única perdida. Eran dos, pero a la otra no la reportaron a la policía, porque los padres ni siquiera les ponen atención. A veces duran fuera de casa dos o tres días, hasta que las encuentran con el novio y los papás las tienen que dejar que se “arrejunten”.Son adolescentes que dejan la secundaria porque resultan embarazadas. A veces ni siquiera saben quién es el padre del bebé, porque hay hombres mayores de edad que las enamoran, tienen relaciones sexuales con ellas y luego las abandonan.Es la esquina de las calles Bolonia y Sicilia, de la colonia Roma. Una mujer camina con su hijo de unos 8 años. Son las 6 de la tarde, y con el sol como testigo, el pequeño suelta, a media calle, un candelabro que lleva en la mano izquierda. Ella se da cuenta. Y ambos siguen caminando, como si nada.La imagen de esta madre representa lo que se vive en este barrio de graffiti por todos lados; robos a pleno mediodía; padres de familia drogadictos y muchachitas adolescentes enamorándose de hombres casados.Es ahí, en esa esquina con una imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared y dos veladoras en el piso, donde se reunía Fátima, la chica que esta semana fue rescatada de la casa de un hombre de 45 años, que desde hace más de una semana la mantenía oculta en un local de la calzada Francisco I. Madero.Unos minutos antes de la escena con el niño tirando un candelabro, por esa misma esquina pasó una adolescente sonriendo y apuntando a los periodistas. Pronto corrió apenada y se perdió junto con su acompañante, escabulléndose en una de las casas de la calleBolonia.A una cuadra de ahí vive, desde hace 30 años, doña Manuela Sánchez. Ella conoce a Fátima. También a sus amigas. Dice que no le extraña lo que sucedió, porque se ha vuelto una escena común en la colonia: adolescentes a altas horas de la noche sin la supervisión de sus padres.“A veces están con la música muy fuerte, con un sonido, que no nos dejan dormir. Las hemos visto a las 3 de la mañana en esa esquina o bajándose de un taxi. Son chicas, tienen 14 y 15 años, como esa muchachita que se perdió, y que se fue conun mayor de edad”, platica Manuela.Aunque dice que Fátima no era la única perdida, eran dos, pero a la otra no la reportaron a la policía, porque los padres ni siquiera les ponen atención. A veces duran fuera de casa dos o tres días, hasta que las encuentran con el novio y los papás las tienen que dejar que se“arrejunten”.Son adolescentes que dejan la secundaria porque resultan embarazadas. A veces ni siquiera saben quién es el padre del bebé, porque hay hombres mayores que las enamoran, tienen relaciones sexuales con ellas y luego las abandonan.“En el ‘Face’ traían a una de ellas, con uno ya casado, están muy chiquitas para que anden con un hombre casado. Mi hijo me enseñó la foto del ‘Face’ de la muchachita con el hombre ese casado, y le dije ‘ten mucho cuidado’”, comenta.Por eso una imagen recurrente en la colonia Roma, es la de madres de familia adolescentes aún viviendo en casa de sus padres o de sus suegros, descuidando o malcriando a sus propios hijos, como fueron descuidadas ellas mismas.En uno de los costados del puesto de tacos que está en la calle Bolonia, está pintado el nombre de la pandilla “Los Colombianos”. El graffiti se repite por toda la colonia Roma. Aunque no son los únicos, sí son los principales responsables de la inseguridad en el sector.Con ellos también se junta este grupo de muchachitas adolescentes, que rondan las esquinas a altas horas de la noche. Algunas de ellas tienen hijos con pandilleros, drogadictos o ladrones, que pasan varios años en el penal, según afirman.Pero esto no es de ahora. Esos pandilleros que roban casas a pleno mediodía, asaltan a estudiantes al salir de la secundaria o la prepa, o se drogan en las esquinas, son hijos de padres que se tuvieron que casar muy jóvenes, o de madres solteras que resultaron embarazadas y abandonadas.“Aquí hay mucha delincuencia. Nos roban a cada rato, se meten a las casas a toda hora. A mi nieto le quisieron quitar los tenis y la cachucha que le acababa de reglar, y la policía pasa, pero no hacen nada. El miedo nunca se acaba”, refiere una madre de familia.Los habitantes de esas casas que prefieren ya no repintar, porque son graffiteadas una y otra vez, saben quiénes son los padres y madres de esos jovencitos que rondan las cuadras buscando a quien robar, e identifican a esas adolescentes en busca de cariño en manosprohibidas.También platican que algunos de esos padres saben en qué andan sus hijos y dónde se juntan, permitiendo que permanezcan fuera de sus casas a altas horas de la noche o propiciando que jovencitas duren dos o tres días perdidas, “en casa de quién sabe quién”.Pero no hacen nada. Como la señora que se dio cuenta que su hijo tiró un candelabro en medio de la calle, y en vez de regresarse y pedirle al menor que lo recogiera, siguió caminando y se alejó, mientras el niño sonreía festejando la travesura, avalada por la complicidad de su madre.