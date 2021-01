Indulta Trump a su ex asesor Steve Bannon

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El Presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto a Stephen K. Bannon, ex estratega en jefe de la Casa Blanca acusado por supuestamente defraudar a los donantes políticos que apoyaban la construcción de un muro fronterizo, indicaron funcionarios del Gobierno.



El indulto fue descrito como una medida preventiva para eliminar, de forma efectiva, los cargos contra Bannon en caso de que fuera condenado.



Bannon fue acusado y arrestado en agosto por fiscales federales en Manhattan por cargos relacionados con el dinero recaudado para promover la construcción del muro.



Trump y Bannon hablaron por teléfono mientras los aliados del ex estratega intentaban presionar para que se otorgara el indulto y sus detractores presionaron al Presidente para que no siguiera adelante.



Bannon ayudó a guiar la campaña del Mandatario saliente hacia la victoria en 2016, pero tuvo una ruptura con Trump en agosto de 2017, lo que lo llevó a abandonar la Casa Blanca.