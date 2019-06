Industria de la construcción registra 110 mil despidos

La parálisis en la ejecución de gasto público, con un ejercicio de sólo el 17.8% de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para infraestructura, entre otros factores, ha agudizado la recesión de la industria de la construcción, rama que reporta dos cuatrimestres consecutivos con decrecimiento, pérdida de valor en el periodo enero-abril y un recorte de los primeros 110 mil empleos, informó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).Comentó, en entrevista con Excélsior, que tal situación ya afecta a 185 de las 262 ramas industriales en forma directa, por lo que si no se dinamiza el gasto público en el segundo semestre, se provocaría una contracción para el sector constructor, con un efecto dominó, profundizando el tema del desempleo en el 2020 y el posible cierre de pequeñas y medianas empresas, como es el caso de las que se dedican al mantenimiento de la infraestructura educativa y a las que el gobierno pretende quitarles esa tarea.Comentó que, lo anterior se puede observar en el hecho de la industria del cemento ya ha reducido sus ventas entre 7 y 8 por ciento.“Vemos un problema grave, en este momento y de no invertir el gobierno, va a ser peor. En este momento nosotros hemos detectado entre 100 y 110 mil empleos que se han perdido en la industria de la construcción, lo que representa entre el 2 y 2.5% negativo en el empleo”.Recordó que de cada 100 pesos que se invierten en la construcción, 45 se emplean para la compra de bienes, servicios y materiales al 70% del total de ramas productivas que integran la actividad económica nacional.DramatismoPor lo anterior, según análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (Ceesco), esta rama presenta un dramático escenario que refleja que la política pública de reactivación económica ha sido poco efectiva.Agregó que en el mejor de los escenarios y previendo que la inversión pública se dinamizara en el segundo semestre del 2019, al cierre de año se podría estimar un crecimiento de sólo el 1 por ciento; de lo contrario, los constructores se tendrían que preparar para una contracción.De esta forma, por ejemplo, en el último cuatrimestre de 2018 la construcción registró una contracción anualizada de 1.4% y en el primer cuatrimestre de 2019, la caída fue de 2.1%.Durante el primer cuatrimestre de 2019, el valor de producción de las empresas constructoras a nivel nacional se redujo 3.6% anual real, que respondió principalmente a la “parálisis en la ejecución del gasto público para infraestructura, menos 13.1% al primer trimestre de 2019; así como el freno o suspensión de obras en la edificación de carácter privado; a la indefinición y falta de claridad en la política económica para el impulso económico del país, además del retraso en la realización de las obras emblemáticas del presente gobierno”, comentó Ramírez.En tal contexto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción comentó que “nosotros detectamos varios indicios, el primero: en los primeros 6 meses, entre diciembre y mayo, la inversión del PEF no llega más que al 17.8 por ciento. Eso equivale a los 68 mil millones de pesos ya contratados, firmados, y que no quiere decir que se estén ejecutando. Algunas obras están arrancando, principalmente de la SCT, que es la que ha levantado el promedio, porque ellos ya llevan el 45 por ciento que está en el PEF 2019; pero todas las demás dependencias están con un lento arranque”