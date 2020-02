Industria del entretenimiento sufre las consecuencias del coronavirus

Escuchar Nota

"La salud siempre ha sido importante, pero es bueno recordarlo estos días, por eso nuestro mensaje es quiérete y ámate, porque es muy arriesgado salir. Esperamos que se cuiden", señala el texto.



“La OMS aseguró que apoyará lo que decida el Comité Organizador. Se ha mencionado que es muy pronto para evaluar la cancelación de este tipo de eventos de gran envergadura, y que requieren de más tiempo, incluso, de un par de meses más para tener una respuesta definitiva con respecto a las Olimpiadas”, puntualizó.



De acuerdo con la, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.En los humanos, se sabe que varios coronavirusde Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 y este grave mal no sólo está afectando los mercados bursátiles globales, conforme va en aumento los casos y preocupación por también crece su impacto en la industria del entretenimiento.Un claro ejemplo de lo anterior es que mientras en días recientes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a todo el mundoante el aumento de casos del nuevo coronavirus fuera de China, la filmación de la nueva aventura cinematográfica de Tom Cruise, Mision Imposible, fue pospuesta hasta nuevo aviso.que se iba a filmar por tres semanas en Venecia. Más de 200 personas han dado positivo al virus en Italia, el mayor número fuera de Asia. Aunque la mayoría de los casos han ocurrido en la cercana región de Lombardía, las autoridades dijeron que tres personas dieron positivo al virus en Venecia.A la cancelación de la premiere china de James Bond: Sin tiempo para morir, el cierre del museo Ghibli en Japón o la paralización del rodaje de Misión Imposible 7 en Italia, se ha sumado ahora Sonic, la película, cuyo estreno ha sido pospuesto en el país donde se originó el brote. Así lo anunció la división china de Paramount Pictures en un comunicado en el que confirma que el estreno, previsto para este viernes 29 de febrero, sólo se ha pospuesto y que se fijará "en breve" una nueva fecha.ante el alto riesgo de contagio por el coronavirus (COVID-19), reportó BBC News.La boyband surcoreana envió correos electrónicos a los miembros de su club de fans en el que informaron que la agrupación grabará algunas presentaciones en vivo para canales de televisión en Seúl, pero que no habrá acceso al público por la enfermedad que ha causado la muerte de miles de personas, sobre todo en China.Pero el K-Pop no ha sido la única agrupación afectada,en el Live Club de Trezzo, Italia, como medida sanitaria y ante la alarma por la epidemia, las bandas dieron a conocer la suspensión del evento, como medida de precaución, a través de las redes sociales.Asimismo,, luego de que ese país registrara el peor brote del coronavirus en territorio europeo, con siete muertes confirmadas. El anuncio del cierre anticipado de la tradicional fiesta se produjo menos de 24 horas después de que el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte informara sobre la imposición de "medidas extraordinarias" para contener el avance de la enfermedad.Con más de un centenar de casos del coronavirus confirmados en Lombardía, la región donde se encuentra Milán,. El ánimo festivo cambió drásticamente después de ver pueblos cerrados, gente usando mascarillas, calles vacías y un ambiente de desasosiego y alarma entre el público en general.La Camera Nazionale della Moda Italiana, emitió un comunicado afirmando que la realización de los desfiles era responsabilidad de cada marca. Por lo que el desfile de Giorgio Armani, uno de los más populares, se realizó a puerta cerrada. Se cerraron también al público la presentación de Michael Kors que mostraría ahí su colección 007.La Universidad Nacional Autónoma de México informó quedebido al brote de coronavirus que afecta a varios países.En cuanto a las Olimpiadas de Tokio 2020, el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, añadió que “en los últimos días de esta semana, se han tenido reuniones intensas entre el Comité Olímpico Internacional, la Organización Mundial de la Salud, y el comité organizador de los juegos de Tokio 2020.Con información de Quién