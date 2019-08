Industria fílmica ponen sus ojos en Coahuila

Saltillo, Coah.- Los escenarios naturales de Coahuila, que no se ven en otras partes del país, han posicionado al Estado como un gran destino para la grabación de películas, documentales, spots de televisión y videos musicales.



Así lo aseguró la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, quien destacó que los contratos de confidencialidad no les permite decir quienes vendrán y a que lugares, pero ya el Estado ha despertado el interés en este rubro.



Guadalupe Oyervides, mencionó que en estos meses se han filmado 14 spots de televisión, de los cuales tres ya están en el aire, además de estar en puerta dos películas y un documental, este de Netflix, “lo digo porque me autorizaron hacerlo”.



Destacó que uno de esos comerciales es de LALA, mismo que ya se promociona y muestra algunas de las bellezas de Cuatro Ciénegas.



Sobre la posibilidad de filmar una "cinta jurásica" en Coahuila, indicó que los interesados están en pláticas con los directivos del Museo del Desierto y que no se han acercado para nada a la secretaría de Turismo, pero si se llega a dar es bienvenida.



Destacó que este ha sido el resultado de la participación de Coahuila en diversos escenarios nacionales e internacionales



Oyervides puntualizó que Coahuila tiene todo porque es un producto diferente al resto de lo que pueden ofrecer otras regiones de México.



“Sus bellezas naturales son inigualables. Coahuila sigue siendo un gran destino para películas, comerciales, spots y para muchas otras cosas más”, mencionó.