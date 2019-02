INE alista licitación para nueva credencial de elector

El director del Registro Federal de Electores del INE, René Miranda Jaimes, informó que se alista la licitación para elegir al consorcio empresarial, prioritariamente mexicano, que se encargue de realizar la nueva credencial de elector con fotografía, que contendrá más elementos de seguridad.En entrevista, el funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que durante enero y febrero se realizó la consulta a las empresas que conforman este mercado con el fin de analizar sus observaciones y se determinaron las pre-bases de la licitación.Añadió que a finales de este mes ya se tendrá la licitación para que a mediados de marzo ya se tenga al ganador y se comience con el proceso para la elaboración de la nueva credencial para votar.Precisó que se darán entre cinco y seis meses para hacer toda la implementación de la nueva credencial, a partir de que se adjudique el contrato, y en agosto y septiembre, a más tardar, se tendrían las primeras nuevas credenciales.El objetivo es dar un tiempo suficiente para que la empresa que gane, sea la que sea, tenga tiempo para traer los equipos, instalarlos, probarlos e iniciar la producción, detalló.Miranda Jaimes destacó que quien gane la licitación tiene que llevar dos aspectos, ser solvente técnicamente, cumplir con todo lo que se solicita, pero también presentar costos aceptables.Informó que se realizó una licitación para toda la industria que se dedica a este tipo de productos y participaron aproximadamente una treintena de empresas y explicó que en este tipo de documentos de seguridad participan muchas compañías, porque, a su vez, contratan a otras.Añadió que lo que se hizo en el estudio de mercado fue consultar a todo tipo de empresas, la que hace los mecanismos de seguridad ópticamente variables, el que fabrica tintas de seguridad, el que hace el papel de seguridad y también a las empresas que hacen toda la integración de estos elementos.Estimó que hay unas siete empresas que se dedican a integrar y fabricar pasaportes, licencias, billetes, "son las que a nivel mundial fabrican hasta billetes; por ejemplo, la empresa que fabrica ahora la credencial es la que hace el euro".Destacó que la nueva credencial del INE no tendrá costo adicional y se analiza qué medidas de seguridad se van a dejar y cuáles se eliminarán, pero se incorporarán otras más sólidas y seguras."Lo que busco es que tengamos una credencial con los mismos costos, si simplemente metiéramos más medidas sin eliminar alguna de ellas, pudiéramos tener una credencial más cara, pero me parece que la situación en el país no está para tal. Tenemos que buscar, por lo menos, que nos quede igual y si sale más barata, mejor, ahorita nos cuesta 67 centavos de dólar cada uno de los plásticos", refirió.Cabe señalar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la actualización de los modelos de las credenciales para votar en territorio nacional y desde el extranjero.En esa ocasión, el presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Marco Antonio Baños Martínez, explicó que se trata de un reacomodo de la información y del uso de la tecnología, en donde el dato más significativo es la incorporación en el formato de un código QR, acceso rápido de alta densidad, al reverso de la mica, que contendrá toda la información de la credencial.Además, incluye otros elementos en la generación de la información, como ampliar el número de caracteres para nombre y apellidos, de 32 a 50; se reubica la firma digital del titular; se resalta la sección electoral, así como el inicio y término de vigencia de la mica y se incluyen recuadros con micro texto.Estos elementos contribuirán a inhibir el uso indebido de la credencial para votar, evitando con ello la falsificación y alteración del documento, así como los datos personales de los ciudadanos.Como medidas optativas visibles en la credencial quedarán el sexo de la persona y, en territorio nacional, el domicilio, aunque aparecerán como información encriptada en el código QR.Finalmente, el consejero Baños Martínez explicó que la aparición de un nuevo formato de la credencial de elector no quiere decir que se deban sustituir todas las existentes, ya que tienen una vigencia.