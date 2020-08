INE aprueba registro de siete agrupaciones políticas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de siete Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) cuyos fundadores son ex priistas, ex gobernadores y ex alcaldes.



Durante la sesión de este viernes que se prolongó por casi seis horas, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Zavala, precisó que entre el 27 y 31 enero pasado se recibieron las solicitudes de registro de las organizaciones que fueron revisadas en medio de la emergencia sanitaria por covid-19.



Explicó que este resolutivo surtirá efecto a partir del 1 de septiembre y las modificaciones ordenas a los documentos básicos se deberán realizar a más tardar el 31 de octubre de 2020.



Detalló que las APN que alcanzaron registro por cumplir con los requisitos fueron: [email protected] , del ex alcalde de Nezahualcóyotl y ex perredista, Juan Hugo de la Rosa, al alcanzar 11 mil 14 afiliaciones válidas en 14 entidades.



Indicó que Sociedad e Instituciones, de Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y quien renunció al PRI, tras 40 años de militancia, resultó procedente con 36 mil 639 afiliaciones válidas y 30 delegaciones acreditadas.



En tanto, que Movimiento por el Rescate de México del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, alcanzó ser APN con 7 mil 231 afiliaciones y 9 delegaciones. Mientras que, Plan de las Tradiciones por México (Forte) alcanzó 6 mil 485 afiliados y 12 delegaciones.



Asimismo, México, Educación y Justicia, del abogado Rubén Pacheco Inclán, obtuvo 5 mil 514 registros y 8 delegaciones. Nuevo Espacio, de Pablo Antuñano ex colaborador de Ricardo Monreal, alcanzó 11 mil 671 afiliaciones y 15 delegaciones. Y Proyecto Nacional por y para México, con 6 mil 243 afiliaciones y 9 delegaciones.



La consejera Zavala también manifestó que las organizaciones que no cumplieron con los requisitos – por no contar con el mínimo de 5 mil afiliados- fueron México Organizado con 4 mil 449 afiliaciones válidas y 5 delegaciones; así como la Asociación Política Nacional Futuro con 4 mil 171 afiliaciones y 8 delegaciones.