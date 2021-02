INE aprueba uso de urnas electrónicas para Coahuila y Jalisco en próximas elecciones

Escuchar Nota

“Práctica recurrente el extralimitarse y decir que como no se ha dado la decisión en el legislativo entonces ustedes toman las decisiones para encausar las situaciones como a ustedes les parece más adecuado. Creo que esto es más un deseo de ustedes de implementar la urna electrónica sin un marco legal”.



En vivo: Sesión Extraordinaria del Consejo General del @INEMexico. https://t.co/YRqBYi4ze4 — Claudia Zavala (@CZavalaP) February 3, 2021

“En Europa se ha prohibido expresamente el uso de urnas electrónicas, no creo que las condiciones de confiabilidad sean peores en esos países que en México. No comparto la fe que hay en la tecnología. Entre los dioses que no adoro, está el de la tecnología”.



“Es mucho más viable tener apertura en las modalidades sobre todo hoy que tenemos un contexto de pandemia, que nos ayuda a generar menos concentraciones y que están resguardados porque la no conexión a internet quita ese sesgo de que puedan ser hackeados los resultados”, y pidió al consejero Espadas que no cayera en interpretaciones malentendidas.

.- Elaprobó el uso de urnas electrónicas en las elecciones depese al rechazo dey de dos consejeros, que argumentaron una aparente ilegalidad por no estar permitido en la legislación un voto distinto al impreso.El representante de, alegó que el uso de urnas electrónicas no debería ser aprobado por la autoridad electoral porque implica implementar una forma de votación distinta a la prevista a la ley, lo que conllevaría a una violación y un nuevo exceso de la autoridad electoral que pretende legislar cuando ésa no es su función.A pesar de su insistencia, los consejeros explicaron que se trata de un acuerdo que ayuda a generar ahorros y a avanzar en materia tecnológica. Incluso,consideró que era un acuerdo muy limitado en el que la autoridad electoral no estaba siendo progresiva con más urnas y en más entidades.Sin embargo, los consejerosvotaron en contra sumándose a la idea de que la actual legislación no permite el voto electrónico más allá de quienes residen en el extranjero.Como en análisis anteriores,argumentó que no es un avance el uso de estas tecnologías y alertó de posibles hackeos que afectarían la contienda.La consejeraargumentó que la legislación no tiene ninguna prohibición expresa por lo que la interpretación queda abierta; además de que no existió la acreditación de delito alguno al usarlas en los comicios de Hidalgo y Coahuila en octubre del año pasado.Información por Milenio