INE detecta irregularidades en más de 100 mil registros del PRI

El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó 100 mil 21 registros de militantes del PRI que son integrantes de otros partidos políticos, no existen en el Padrón Electoral o causaron baja; es decir, que están muertos o perdieron sus derechos político electorales.El pasado 12 de junio, el INE respondió a la solicitud del PRI de validar el padrón que utilizará en las elecciones internas y le notificó que encontró irregularidades en los registros y esa respuesta, que fue conocida por un círculo cerrado de priistas y por los candidatos a la dirigencia nacional, fue uno de los motivos que provocó ayer la renuncia de José Narro Robles.La autoridad electoral informa al partido que en un Corte al 10 de junio del 2019, “el PRI a la fecha señalada contaba con siete millones cuatro mil 772 registros capturados en Sistema de cómputo, de los cuales seis millones 547 mil 919 registros se encontraron en el Padrón Electoral y no se ubicaron en el supuesto de duplicidad con otros partidos políticos”.Añade que “100 mil 21 registros presentaban inconsistencias; es decir, duplicados con otros partidos, registros no subsanados, duplicados al interior del partido, no encontrados en el padrón y bajas en el padrón electoral y 356 mil 832 registros que no han sido compulsados contra el padrón electoral; sin embargo, estos no se encuentran duplicados entre partidos políticos”.Informa también que en un corte previo, el del 23 de enero del 2019, el PRI contaba con seis millones 607 mil 439 registros capturados en el Sistema de Verificación del padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, de los cuales 60 mil 945 estaban duplicados con otros partido, eran registros no subsanados, duplicados en el interior del partido y bajas del padrón electoral.El documento enviado por el INE al PRI y del cual Excélsior posee copia, lo emitió la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento y es un anexo de la Respuesta entregada a Marcela Guerra Castillo, representante propietaria del PRI ante el Consejo General del INE; está firmado por Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.