INE, IEC y Gobierno serán responsable de muertes por coronavirus: PAN

“Nosotros estamos listos, preparados, pero la responsabilidad de que pueda darse un rebrote y que pueda haber muchas muertes, no está en la cancha de Acción Nacional, está en la cancha del gobierno, en la cancha de los árbitros electorales, porque una de sus obligaciones es fomentar la participación ciudadana”.



“Si ésta, creen que se pueda dar en las condiciones el 18 de octubre, adelante, pero que asuman las consecuencias de los actos y de esta determinación”.



“Vemos declaraciones contradictorias. Por un lado, el Gobierno del Estado establece que no va a haber regreso a clases en agosto, que no están las condiciones para regresar a clases, seguirán en sus casas aprendiendo a distancia, pero por otro lado dicen que en agosto prácticamente se reanuda el proceso electoral y se llevarán a cabo campañas y el 18 de octubre la jornada electoral”.



Jesús de León Tello, dirigente estatal del PAN, sostuvo que los órganos electorales y las autoridades gubernamentales deberán asumir las consecuencias de esta decisión.Añadió que el blanquiazul tiene sus 16 candidatos ya listos, capacitados, preparados, para llevar propuestas importantes en el tema económico y de salud.Pero es importante, dijo, que el INE salga, declare y fundamente bien cuáles fueron los motivos o estudios que tomaron en cuenta para determinar que el 18 de octubre no hay riesgo en el tema de salud.“Que garanticen si los funcionarios de casilla van a estar preparados, capacitados para llevar a cabo la jornada electoral, Si van a cumplir con las medidas de seguridad e higiene para que los ciudadanos puedan acudir con tranquilidad a emitir su voto”.“Ojalá den la cara y digan ‘el 18 de octubre ya no vamos a tener este riesgo, va a existir el asunto del Covid, pero se están tomando estas medidas, se tomarán las medidas, estos protocolos para el 18 de octubre y la campaña misma, para garantizar a los ciudadanos que acudan a votar que no va a haber contagio en las casillas que se van a instalar en Coahuila”, refirió.