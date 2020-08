INE multa a México Libre y otras 6 organizaciones por irregularidades en ingresos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) multó por aproximadamente 6.1 millones de pesos a siete organizaciones que buscan el registro como partido político, luego de que la Comisión de Fiscalización detectó diversas irregularidades en los ingresos.



Durante la sesión virtual del INE, la consejera Adriana Favela aseveró que entre las irregularidades detectadas se encuentra el recibo de aportaciones de personas no identificadas.



El consejero presidente, Lorenzo Córdova, informó que en las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó "personas de riesgo" y agregó que "las multas que se proponen a estas organizaciones son un mecanismo de ir en contra de opacidad y de cualquier conducta que pretendan burlar la ley. El sistema de fiscalización que hemos construido es más robusto y eficiente del que se tenía y da más certeza a los procesos democráticos para que no sea el dinero y mucho menos el financiamiento ilegal, lo que suplante la voluntad ciudadana que debe ser factor determinante de nuestra democracia".



Sin embargo, dejó en claro que "estas sanciones no son el final de la valoración que tendrá que hacer el instituto en términos de lo que la fiscalización aporta en una valoración integral que todavía tendrá que conocer lo que las quejas presentadas revelen, por supuesto, de otros requisitos formales de orden numérico. Esta historia no acaba hoy".



El consejero Ciro Murayama indicó que las siete organizaciones en su conjunto se allegaron a un total de ingresos por 113.3 millones de pesos, las erogaciones ascienden a 111.8 millones. Por lo que, explicó que en las irregularidades detectadas se proponen multas por 6.4 millones de pesos, "porque para estas organizaciones las multas no pueden rebasar las 5 mil UMA por conducta infractora".



¿Qué organizaciones fueron sancionadas?



Aseguró que el dinero que se reportó sin comprobar alcanza los 13.4 millones de pesos, es decir, el 11.8 del total y destacó que en México están prohibidas las aportaciones anónimas o no identificadas, por lo que las organizaciones que buscan ser partidos se financiaron exclusivamente con recurso privados y sólo pueden provenir de personas físicas identificadas, "cuando esto no ocurre se tiene financiamiento privado o de origen desconocido, es decir, ilegal".



Añadió que no se trató de una conducta uniforme. Por ejemplo, dijo, que en la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, agrupación que encabezan el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, fue en 8.18 por ciento de sus ingresos.



Mientras que Redes Sociales Progresistas, organización ligada a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, sumó 22.5 pesos por cada 100 de origen no identificado, es decir, 1 de cada 5 pesos es de origen desconocido. Y Grupo Social Promotor Por México, impulsado por quienes formaban el extinto Partido Nueva Alianza (Panal), fue de 7 centavos por cada 100 pesos.



Indicó que Encuentro Solidario, promovido por quienes militaban en el extinto Partido Encuentro Social (PES), 53 centavos de cada 100 pesos recibidos. Fundación Alternativa, fundada por ex priista César Augusto Santiago, en 1.1 por ciento de sus recursos. Súmate a Nosotros, organización vinculada a Manuel Espino, en 2.5 por ciento.



Fuerza Social Por México, ligada a Pedro Haces, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, llegó a 25.6 por ciento de recursos provenientes de personas no identificadas, así que más de la cuarta parte de los recursos que usó es irregular.



No se acreditó aportación: Ciro Murayama



El consejero Ciro Murayama comentó que uno de los hallazgos relevantes de la fiscalización es que se dieron aportaciones de recursos que no se apegaron a los principios de certeza en la materia, pues se constataron casos de aportantes sin capacidad económica para financiar las contribuciones que supuestamente realizaron, o bien, en el caso de aportaciones en especie no se acreditó la aportación comercial entre el aportante y el proveedor de servicio, "o sea no consta que el aportante que declara la organización hubiera pagado al proveedor por el bien o servicio y cuente con el comprobante fiscal".



Insistió que en política el dinero que se usa sin conocer de donde viene, es dinero prohibido, "es ilegal, porque las organizaciones que pretenden constituirse en partidos políticos que son de interés públicos deben conducir sus actividades con cauces legales".



Puntualizó que "los recursos que se dictaminan de personas no identificadas no pueden ser consideradas como dinero limpio. El INE ha detectado y documentado ingresos que no se ajustan a la normatividad y cuando ello ocurre la autoridad no debe desviar su mirada hacia otro lado, sino actuar. La magnitud de financiamiento de origen irregular en que incurrieron algunas organizaciones debe ser elemento a considerar cuando se decida si otorga o no el registro como partido en los próximos días".



