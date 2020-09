INE no fiscalizará gastos en proceso interno de Morena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) declinó realizar la fiscalización de gastos realizados o por realizar de parte de los aspirantes a la presidencia y secretaría general de Morena, durante el levantamiento de la encuesta abierta para definir la sucesión en ese partido.



A través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, los consejeros dieron respuesta así a las peticiones de aspirantes a dirigir Morena, quienes preguntaron al Instituto sobre las condiciones que tendrán para realizar propaganda, debates, promover apoyo ciudadano, acceso a radio y televisión, recursos económicos y campaña electoral.



En atención a la sentencia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió el pasado miércoles 23, la Comisión respondió al aspirante a candidato a presidente, Gibrán Ramírez, que no se previó la realización de debates entre quienes buscan dirigir al morenismo, dado que el proceso interno que está en curso se realiza de forma extraordinaria y en plazos acotados.



En respuesta a Yeidckol Polevnsky, quien también busca la dirigencia, y a Rosa María Balvanera, quien aspira a la secretaría general, la Comisión del INE también recordó que el TEPJF resolvió que por lo extraordinario del proceso interno de Morena no hay etapa de campañas y por tanto no hay gasto de campaña.







“No fue prevista la realización de gastos o aplicación de recursos y, por tanto, un sistema de fiscalización”, concluyeron los consejeros.



“Es decir, no existen parámetros respecto a la propaganda electoral, debates, obtención de apoyo ciudadano, recursos económicos y demás relativos a la campaña electoral”, pues en tanto que es una situación extraordinaria “no se le pueden aplicar los supuestos ordinarios previstos en la norma estatutaria para la renovación de dichos cargos”.



Balvanera, quien reside en San Luis Potosí, advirtió al INE que “no está garantizando las mismas condiciones para todos los candidatos, ya que los que viven en la Ciudad de México tienen más difusión que los candidatos que viven en otras entidades”.



Pero la Comisión aseguró que el Instituto ha observado “los principios aplicables a la función electoral, como lo son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad”.