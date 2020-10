INE prevé ordenar postulación de 8 candidatas a gobernadoras en 2021

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé ordenar a los partidos políticos nacionales que postulen al menos ocho candidatas a gobernadoras en los 15 estados donde se renovará al Poder Ejecutivo local en 2021, para avanzar en la paridad en los cargos de gobierno.



El proyecto de criterios para que los partidos políticos garanticen la paridad en la postulación de candidaturas en las elecciones locales 2020-2021 es impulsado por las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel, y cuenta con el respaldo, hasta ahora, de la mayoría de los consejeros del INE.



De acuerdo con el documento, para evitar que los partidos postulen a mujeres en entidades donde no tienen presencia electoral, éstos deberán confirmar tres bloques de competitividad respecto de las 15 entidades federativas con elección de gobernador y distribuir los bloques entre candidatos mujeres y hombres.



Es decir, cuatro candidatas deben ser registradas en entidades con altas posibilidades de triunfo, y varones en otras cuatro.



De ese modo se garantizaría la paridad horizontal y transversal. Además, se suma la decisión tomada el pasado miércoles 28, por la que el INE resolvió que los partidos no podrán dedicar menos de 40% de su financiamiento de campaña para candidatas mujeres, lo que sí ha ocurrido en el pasado.



En el caso de partidos políticos nacionales de nueva creación y donde, por tanto, no se tiene cuantificada su competitividad, “podrán determinar libremente las ocho entidades federativas en las que postularán mujeres para la renovación de las gubernaturas”.



En el caso de los partidos locales, “deben postular como candidata a una persona del género distinto a la registrada en la elección anterior”.







Pero si partidos nacionales o locales compiten en coaliciones o candidaturas comunes, el proyecto establece que “se debe cumplir con la regla de que, en la totalidad de las 15 gubernaturas, se postule a ocho mujeres y siete hombres, conforme a los bloques de competitividad señalados, con independencia de la postulación de origen de la candidatura en coalición”.



Empero, para el caso de partidos políticos locales de nueva creación, al no contar con una participación previa en este tipo de elecciones, “preferentemente postularán a mujeres para la renovación de las gubernaturas”.



Los criterios serán analizados en sesión del INE la próxima semana y en respuesta a sendas consultas promovidas por Selene Lucía Vázquez Alatorre, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, así como las organizaciones EQUILIBRA, Centro para Justicia Constitucional, y LITIGA, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos.



En el análisis se concluye que emitir esas reglas permitiría que las mujeres gobiernen por lo menos 16 de las 32 entidades federativas.



Con ello se cumpliría con la reforma publicada el 6 de junio de 2019 denominada Paridad Total o en todo, que es ya un mandato legal de aplicar la paridad entre los géneros en la postulación de las candidaturas.



El rezago en la igualdad y en la paridad es evidente, pues --se indica-- desde 1953, cuando se reconoció a las mujeres la calidad de ciudadanas de la República Mexicana y por ello se otorgó el derecho a votar y ser votadas en todas las elecciones, hasta 2020 se ha elegido a 351 personas para desempeñarse como titulares de los poderes ejecutivos locales.



Pero han sido electos 344 hombres, o sea 98%, y solamente siete mujeres, lo que corresponde al 2%, y en 25 entidades nunca ha gobernado una mujer.



Además de las siete mujeres que han sido electas como gobernadoras, otras dos han fungido como titulares del Ejecutivo local, pero en sustitución de los hombres electos para ocupar esos cargos.