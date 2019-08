INE prohíbe a funcionarios aparecer en propaganda gubernamental

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los servidores públicos no pueden aparecer en la propaganda gubernamental, incluso fuera de proceso electoral.Al resolver una queja en contra del presidente municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua, Jorge Alfredo Lozoya, la Comisión de Quejas ordenó suspender la difusión de un promocional del funcionario público a través de redes sociales.Durante la sesión pública, Pamela San Martín, recordó que los funcionarios públicos no pueden utilizar recursos públicos para promover su nombre o imagen fuera de los periodos de informe de labores.La consejera consideró que la medida cautelar permitirá evitar que los funcionarios públicos incurran en promoción personalizada con el pretexto de promover campañas, lo que podría afectar procesos electorales futuros.La presidenta de la comisión, Claudia Zavala, dijo que existen otros elementos que se presentaron en la demanda y que, en este caso, no se actualizan, entre ellos la infracción por actos anticipados de campaña o la vulneración al interés superior de la niñez.En el último caso, agregó, corresponderá a la Sala Especializada analizar el tema a fondo para definir si este principio debe trasladarse a la propaganda institucional y no limitarse únicamente a lo que difunden los partidos.