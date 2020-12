INE rechaza bajar de redes sociales promocional de Morena contra ‘PRIAN’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) medidas cautelares para ordenar el retiro de un promocional difundido en redes sociales de Morena, donde pide: “extirpemos el tumor de México”, en referencia al “PRIAN”, que contenderá en alianza en 2021.



De acuerdo al PRI, con ese spot difundido en las redes sociales del líder de Morena, Mario Delgado, se incurre en actos anticipados de campaña y se hace uso indebido de la pauta al hacer un llamado al voto en contra de su partido, cuando aún no han iniciado las campañas.



El promocional fue publicado el domingo pasado en Twitter por Delgado Carrillo con el mensaje: “el pueblo de #México no va a permitir que regrese el cáncer que tanto daño le ha hecho al país. En el 2021 vamos a extirpar la perversa alianza electoral del #TUMOR, conformado por PRI, PAN y PRD”.



En el video se escucha una voz en off que dice: “durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN (sic) que saqueaba al país, se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México”.



Además, se ven imágenes de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas, y exfuncionarios que enfrentan procesos penales, como Rosario “R”, Emilio “L”, Genaro "G", así como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.







Los consejeros resolvieron que del análisis preliminar se concluye que no se hace un llamado al voto, y el contenido del mensaje es un ejercicio válido de libertad de expresión.



La consejera Claudia Zavala recordó que el INE emite medidas cautelares, pero la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá de fondo si la difusión del promocional es válida. También recordó que ese spot fue pautado por Morena y comenzará a transmitirse en radio y televisión a partir del 19 de este mes.



El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, aseveró que la crítica es válida en democracia, y en este caso el mensaje lo difunde un partido y su dirigente, lo que es permitido. En cambio, no lo sería si quien lo transmitiera fuera servidor público.



“Cosa distinta es cuando las críticas a una coalición no son hechas por un contendiente, sino cuando intervienen funcionarios públicos”, pues eso sí implicaría afectar la Constitución y lastimaría las condiciones de equidad en la competencia, porque el gobernante no es un actor político más y tiene obligación constitucional de propiciar la equidad, explicó.



“Importa el contenido, pero también el mensajero, y en este caso, tratándose del presidente de un partido y de la pauta de un partido, es parte de una discusión legítima y no de una anomalía”, abundó.



A juicio de los consejeros, no se hace en el video un llamado al voto a favor o en contra de un partido o coalición. “Sí hay una crítica a una alianza, (pero) no se actualiza que se esté hablando de candidatos, fechas de votación, solicitud del voto”, sostuvo Murayama.