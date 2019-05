INE rechaza eliminar ‘propaganda calumniosa’ contra Barbosa

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó improcedentes dos medidas cautelares solicitadas por la representación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).La primera de ellas por la difusión en Facebook de propaganda presuntamente calumniosa en contra de Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, tras determinar que son actos consumados y gozan de la presunción de espontaneidad propia de las redes sociales, así como en atención a la libertad de expresión e información.En el segundo asunto por la utilización de expresiones de carácter religioso difundidas en Facebook en el que se realiza una felicitación a un sector de la población con motivo de la celebración religiosa del Día de la Santa Cruz por parte del Candidato Enrique Cárdenas Sánchez; tras realizar revisiones no se encontró la publicación referida por lo que no es posible adoptar medida cautelar al respecto.En días pasados el INE ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) sustituir un promocional que emula un flash informativo sobre una denuncia en contra el candidato Miguel Barbosa.Durante sesión pública de la Comisión de Quejas y Denuncias, se determinó que el spot radiofónico en el que se habla de una denuncia que presentó un consejero de Morena, no contenía ninguna referencia clara al PAN.Ante ello, la consejera Adriana Favela consideró que esto podía causar confusión en el electorado, ya que no se identificaba quién emitía el promocional, por lo que la comisión concedió las medidas cautelares solicitadas por Morena y ordenó al PAN sustituir el promocional en radio titulado “Puebla es tuyo V2 Enrique Cárdenas Radio”.