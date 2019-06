INE reporta 47 incidentes en elección de Puebla

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, informó que se han presentado 47 incidentes durante los comicios electorales extraordinarios para elegir gobernador y los integrantes de cinco ayuntamientos, de los que 25 se refieren a que los votantes no contaban con credencial de elector o no estaban registrados en el padrón electoral.En entrevista, señaló que hasta el momento el instituto no ha recibido denuncias escritas por irregularidades ni actos vandálicos, sin embargo, algunos funcionarios de casilla han solicitado incrementar la seguridad en las casillas.“Va muy bien todo, de acuerdo a lo planeado, ha habido problemas de encuestadores pero inmediatamente se platica con ellos para que puedan hacer su trabajo. La seguridad nos la pidieron algunos representantes de casilla cuando los fuimos a visitar pero es por ese temor que todavía se tiene por lo del año pasado”, indicó.