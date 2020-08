INE solicitará 20 mil 464 mdp para presupuesto del 2021

Escuchar Nota

“No se requiere que el INE destine 2.1 millones de pesos para apoyo de organización de debates, tampoco comparto que se destinen 20 millones de pesos para fondo de apoyo para la observación electoral porque creo que ya deben buscarse otros esquemas; en cuanto a promoción del voto no debiera presupuestarse proyectos sino en los años no electorales. Como no requerimos destinar 25 millones a una prueba electrónica piloto de una votación electrónica en territorio electoral cuando no es mandato de legisladores o acatamiento de sentencia”.



“Temas tan sensibles y de interés público como son los salarios y prestaciones, no solo de los consejeros electorales sino también de los altos funcionarios de nuestro instituto, la propuesta de discutirlo se desestimó por un tema litigioso indicando que sucedió antes de nuestra llegad al INE.



“En circunstancias extraordinarias debemos tomar decisiones extraordinarias, son tiempos que nos exigen un presupuesto razonado y sensible a la realidad nacional. Tenemos que equilibrar el cumplimiento de nuestras responsabilidad, racionalidad y respeto, ponderando la eficacia y eficiencia de los recursos y siempre, siempre de cara a la sociedad”.



Esta tarde, aprobamos por unanimidad el anteproyecto de Presupuesto del @INEMexico para el año 2021, el cual será enviado al Ejecutivo para que lo incorpore al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que habrá de ser discutido y aprobado por la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/qfZS3SCyj5 — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 26, 2020

Este proyecto de presupuesto refleja el esfuerzo del Instituto para programar las actividades esenciales y la ejecución de proyectos con apego a los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria: @adriafavela. pic.twitter.com/soR4ctUwEf — @INEMexico (@INEMexico) August 26, 2020

.-El consejeroen que laboran las personas de los módulos que no cuentan con prestaciones, seguro de vida, incentivos por productividad, estímulos o becas; por lo que el próximo presupuesto podría invertir en la basificación de 350 personas de mayor antigüedad en una primera etapa.Mientras que hay al menosSu propuesta fue apoyada por el consejero Uuc-kib Espadas quien incluso, pero al no tener apoyo decidió retirar la propuesta.Mientras que la consejeraque el INE ha seguido en sus últimos cinco ejercicios presupuestales y en este caso, podrían ahorrarse; y aunque se dijo institucional, criticó que haya temas queEl resto dey responsable que cumple con lo básico necesario para realizar el procedimiento electoral más grande de la historia con el agravante de una pandemia.La única propuesta que prosperó fue la hecha por la consejera, en la que no solo se le dé seguimiento al ejercicio de los recursos sino que analice de fondo la forma en que está integrado el presupuesto del Instituto, desde tabuladores y perfiles de puesto, hasta sueldos, salarios y gastos de proyectos.Por su parte,Información por Milenio