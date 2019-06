Inegi invertirá más de mil mdp para censo

El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Julio Santaella, informó que para el próximo Censo de Población y Vivienda que se realizará en marzo de 2020, se contratarán a 200 mil personas y se adquirirán 185 mil tablets para lo cual se tiene un presupuesto de más de mil millones de pesos.Señaló además, ante la presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que los recursos económicos con los que cuenta el Instituto para 2019 son de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos, y para el próximo año se tienen considerados hasta 8 mil 700 millones de pesos.“La licitación de las tabletas ya está en curso y el estudio de mercado nos arrojó un presupuesto estimado de poco más de mil millones de pesos para los 185 mil aparatos electrónicos, y el reclutamiento del personal no es exclusivamente para un sector específico, pues depende de cada entidad, las metas que tengan y una serie de atributos, principalmente de escolaridad y disponibilidad de tiempo”, dijo.Luego de firmar el Convenio e Instalación del Comité de Información Estadística y Geografía de la Ciudad de México con el gobierno de capitalino, expuso que contratarán a 200 mil personas en diciembre y enero próximos, para poder levantar el censo, “porque se recorre para hacer entrevistas cara a cara y tenemos las cuatro semanas de marzo de 2020 para lograrlo".Mencionó que se trata de un ejercicio mayúsculo pues son 2 millones de kilómetros cuadrados los que se abarcará, el personal se contratará de manera eventual en el país y en que se requerirán 9 mil espacios físicos para instalar oficinas.“En la Ciudad de México estimamos contratar alrededor de 13 mil figuras operativas para estar en campo así como 600 espacios y estimamos que habrá resultados preliminares alrededor del cuarto trimestre del 2020”.Advirtió que por primera vez este censo se levantará a través de medios de cómputo móvil y en el caso del Valle de México de las 185 mil tablets se destinarán alrededor de 12 mil.En ese sentido, especificó que serán 50 millones de inmuebles los que se visitarán en el país, 36 millones de ellos serán casa-habitación o viviendas y de estos esperan identificar alrededor de 128 millones de habitantes que son los residentes contemplados en el país.En tanto, en la Ciudad de México se visitarán 3.5 millones de inmuebles de los cuales 2.8 serán viviendas habitadas, “lo cual nos deja alrededor de 700 mil que son de ocupación parcial o deshabitados y eso es lo que estaremos definiendo. Esperamos encontrar 9 millones de residentes habituales en la capital”.Respecto de si pedirán apoyo a la Guardia Nacional para que los encuestadores estén protegidos, dijo que el censo es un ejército nacional que tiene que ir a todos los rincones “y tenemos que estar buscando a todas las autoridades de cada uno de los 2 mil 500 municipios en los 32 estados y a nivel federal con la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, los gobiernos estatales y las policías municipales de tal manera que eso está en el plan de trabajo que tenemos que ver”.En cuanto a la firma del Convenio e Instalación del Comité, manifestó que se trata de una herramienta muy importante ya que la información estadística y geográfica es un ingrediente esencial para la rendición de cuentas, “y como tal, pensamos que es fundamental en una democracia que está madurando y creciendo como la nuestra y en particular en la Ciudad de México”.“Con ello, vamos a contar con información relevante para los ejercicios de planeación democrática, es decir para los planes nacionales y subnacionales de desarrollo, también para contar con descripciones de ámbito urbano que permiten un diseño y una planificación de la infraestructura urbana pues con base en esta información censal, principalmente el de población, se distribuye los fondos del gobierno federal en estado, municipios y alcaldías", aclaró.En su oportunidad, Sheinbaum Pardo, apuntó que para su administración la relación con el Inegi es fundamental, pues es una de las instituciones más reconocidas, no sólo del gobierno federal, sino del Estado mexicano.“Durante muchos años ha hecho una labor muy importante a través de sus instrumentos de concentrar la información estadística y geográfica de nuestro país, y que podamos colaborar junto con ellos en dos tareas fundamentales: la transparencia de la información y la evaluación de las políticas, permitirá a distintas instituciones del gobierno como académicas realizar la evaluación de lo que estamos haciendo en el gobierno”.Adujo que “vamos a tener una excelente base a partir del censo de población y vivienda que se realiza en el 2020, de tal manera que en el futuro podamos hacer una verdadera evaluación de estas políticas que estamos desarrollando que buscan dar acceso a los grandes derechos de educación, salud, vivienda, y a otros que normalmente no son considerados como la movilidad, el agua y los que tienen que ver con la propia seguridad”, finalizó.