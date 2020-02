Inés Gómez Mont es investigada por las autoridades ¿De dónde saca tanto dinero?

Escuchar Nota

, quien es sobrina del ex- secretario de Gobernación,, está bajo investigación de las autoridades federales porque tiene ingresos mayores a los que ha estado reportando ante el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT.De acuerdo a las autoridades, Inés Gómez Mont llamó la atención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2016 cuando se dieron cuenta que recibe más dinero del que puede justificar ante el SAT.Ahora, la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para descubrir el origen de los ingresos millonarios que Inés Gómez Mont, no ha podido justificar ante el SAT.Debido a estas inconsistencias, Inés Gómez Mont ha recibido - y pagado - multas millonarias ante el SAT por “contribuciones federales omitidas”, pero eso no ha evitado que se inicie una investigación en su contra.La lujosa vida de Gómez MontInés Gómez Mont de 36 años de edad disfruta de presumir su lujoso estilo de vida, particularmente en Instagram donde con frecuencia publica fotografías de sus viajes a destinos exóticos, ropa de diseñador y extravagantes joyas.Inés Gómez Mont, madre de siete hijos, quien fue conductora de Ventaneando y se describe a sí misma como empresaria, tiene una vida llena de lujos y privilegios, pero según las autoridades, es un misterio como tiene más dinero del que reporta al SAT, gracias al cual puede llevar ese extravagante estilo de vida que muchos envidian.Sus dos millones de seguidores en Instagram disfrutan de ver las publicaciones de Inés Gómez Mont así como los lujos de los que disfruta.