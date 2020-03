Inés Gómez Mont revela el verdadero motivo de su divorcio

Escuchar Nota

Inés Gómez Mont está decidida a romper el silencio y no permitir más que su imagen se siga desprestigiando por causa de su exesposo Javier Díaz, por eso en una reciente entrevista con Mónica Noguera, la conductora consideró que era un buen momento para revelar cuál fue el verdadero detonante para pedirle el divorcio.“ Ahora me río, pero antes lloraba y me daba coraje. He aprendido, Moni a tomarme las cosas tan a la ligera (…) Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas y hubo un cruce de amor, digamos, y cuando le cacho esas fotos en el celular, en diciembre, le dije: 'Ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar'.Platicó Inés y también aprovechó para contar cómo fue realmente la intervención de su familia durante el proceso legal en contra de Javier: "Dice que le llegó un mail de mi papá, a él no hay que meterlo en esto. Por eso quiero hablar de cómo son las cosas, porque es bien fácil salir a victimizarse, siempre me he quedado callada y ya se acostumbraron, pero ya no lo haré."Habló con mi papá y le dije que estaba separada desde hace seis meses y que necesitaba que me ayudara a hacer un convenio de divorcio", agregó Gómez Mont, al tiempo que aceptó que el beneficiado con que se hiciera ese documento fue él: "Tú no sabes que convenio de divorcio tan bonito le regalé".Inés compartió que tuvo que superar sentimientos encontrados en aquel momento: "(Era) una mujer despechada, porque al final del día te engañaron, el ego… por lo que tú quieras, te sientes traicionada no nada más por él, sino por tu amiga. La verdad me porté bien decente, le dije: 'Lo que tú quieras, como tú quieras, firmemos en santa paz'".Según la conductora, Javier estuvo de acuerdo y todo "lo tengo documentado, en un correo él me pone: 'En el divorcio estuvimos de acuerdo los dos'. Eso de que yo llegué y lo sorprendí... que es pobrecito, ya nadie se la cree".En cuanto a sus hijos, enfatizó que Javier los vio "dos, tres veces nada más". Inés también compartió qué fue lo más difícil de estar al lado de Díaz, antes de tomar la decisión de separarse de él: "El cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante, ver a un señor en la fiesta y subiendo fotos en redes sociales con botellas y shots de tequila, ¡me daban ganas de matarlo!".Con información de Quién