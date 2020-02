Inevitable que coronavirus llegue a Coahuila: Salud

Escuchar Nota

aseguró que el coronavirus llegará eventualmente al estado, por lo que se invirtióen insumos y hospitales para combatir el virus.“Ya hay casos muy cerca, eventualmenteya se está preparando con la capacitación en hospitales para la toma de muestra segura y la reparación de los respiradores con los que ya contábamos”, comentó Bernal Gómez.Señaló que elque atendiera los casos; asimismo, se habilitarán habitaciones en loslo más lejanos a la población para fungir como espacios de aislamiento.“Lo importante es mantenerse alerta, y seguir las indicaciones para el lavado de manos, dedos y uñas, siendo las manos principal fuente de contagio, así como las partículasrecomendó el funcionario estatal.señaló que si bien no se ha comprobado, cabe la posibilidad de que los animales también sean una fuente de contagio de este virus considerado zoonóticas, es decir, que las comparten varias especies.La posibilidad de que se presenten los primeros casos de coronavirusa raíz de la declaratoria de emergencia de Salud Pública quepor los casos confirmados en este país.Aunque el Gobierno se dijo preparado para afrontar la crisis de salud, tomarán medidas como destinarpara desarrollar tratamientos, vacunas y la compra de equipos para una reserva nacional estratégica, además de que seguirán limitando la entrada a extranjeros que hayanAyer, el estado de Nuevo León, reportó que cuenta con, así como la disposición de infraestructura hospitalaria y más de 9 mil camas en el Sector Salud.En Coahuila, durante principios de febrero la Secretaría de Salud comenzó con la compra de material especializado para implementar medidas de protección, así como, la capacitación sobre las medidaspara el personal en las ocho jurisdicciones sanitarias y hospitales de la entidad.Tras considerar queel embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, advirtió que la cepa inevitablemente pegará al país.“Hay que asumir que el virus va a llegar a México, que nos va a pegar”.La rápida dispersión global del nuevo coronavirus, enciende las alarmas en las empresas locales, con la implementación derevisión de importaciones, reducción de viajes y reconsideraciones sobre el desempeño económico que se verá afectado este año por esa causa.Además del crecimiento que el brote del virus está teniendo en países dede contagio en Brasil y los registrados“ya indica que estamos cerca. Es una situación crítica en el mundo y hay que tomar las medidas adecuadas”, dijo Antonio Lazcano, presidente de Canaconra Coahuila Sureste., que significaron un gran impacto económico, por lo que esta nueva emergencia sanitaria, no debe tomarse a la ligera. Además del manejo especial con productos que vienen de fuera, los industriales han hecho énfasis en la parte de higiene en al interior“Hay productos que se están importando, vigilancia en los traslados. El mercado da para que muchos empleados y directivos de empresas estén en constantes traslados, en aeropuertos…, es un blindaje que se está haciendo”, dijo.aseguró este miércoles que el riesgo de contraer el coronavirus en ese país es “muy bajo” y minimizó el número de personas infectadas en su territorio.“El riesgo para los estadunidensesen la que anunció que el vicepresidente, Mike Pence, coordinará la fuerza de tarea del Gobierno contra el virus.Trump habló en todo momento de los, pese a que el número de infectados alcanzó este miércoles los 60.Asimismo, Trump dijo haber hablado con su homólogo chino, Xi Jinping, y destacó la aparente ralentización de nuevos casos.Durante la comparecencia,contra el coronavirus, pero el director del gubernamental Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, reconoció después que tardará más de un año en estar lista.La expansión de casos de coronavirus encon once casos confirmados, entre ellos el primer contagiado en España, un paciente que está ingresado en Sevilla, y el último:Esta decena de pacientes se suma a otros dos casos de contagio, un turista alemán también en la isla canaria de, que fueron dados de alta el pasado 14 de febrero.España se sitúa así entre los países con riesgo “moderado” de contagio desde el día 24 con la expansión del virus en Italia y el caso del turista italiano,dejó de volar a China desde finales de enero, al tiempo que la Federación de Futbol de Japón pospuso los partidos de su liga al menos hasta el 15 de marzo.Entre tanto en el sur de Tenerife, el hotel H10 ha dejado de prestar servicio al alojar a 890 huéspedes en condición de cuarentena, mientras que en Venecia el confeti que caracteriza a esta época del año ha sido reemplazado por tapabocas.En síntesis, no solo la economía de. Los efectos dependerán del tiempo que tarden las autoridades sanitarias en desactivar la amenaza.Economistas, inversores, directivos y políticos han comenzado a estimar las repercusiones. Kristalina Georgieva,lo describe como el “riesgo más apremiante para la economía global”.A pesar de que han trascurrido unos días desde la identificación del primer caso, los impactos son notorios en el turismo, fuente de 12% del PIB. Las cancelacioneEl Banco de Corea recortó hoy en dos décimas su previsión de crecimiento anual debido a la epidemia.