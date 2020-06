Inexistencia de MICARE provocará ‘impacto dominó’

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El ya sonado cierre de la empresa MICARE no solo impactará a la región norte de Coahuila y México, sino también a la frontera estadounidense, según mencionó el presidente del Consejo Económico Municipal, Morris Libson.



Así mismo enfatizó que el impacto no solo irá para los trabajadores que despedirán, sino también a los proveedores y contratistas productores de carbón, lo que causaría un efecto dominó en la sociedad.



Manifestó que el Consejo de Desarrollo Económico tratará el tema con el alcalde y los empresarios locales para tratar de analizar con que otra actividad se suplantarían los ingresos que generaba la minera.



No obstante, Libson Valdez señaló que más que afectar a Piedras Negras, esta pérdida causará estragos en la región de Cinco Manantiales, pues esta frontera por su naturaleza automotriz podría controlar perfectamente su rumbo económico.