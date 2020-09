Infame maltrato a menores indigna a comunidad

Escuchar Nota

Aún en las terribles condiciones en las que fueron encontrados,cuando esta tarde fueron rescatados por las autoridades estatales. En sus huesos y semidesnudos, los jovencitos estaban abandonados en un domicilio del fraccionamientoEsta tarde, policías estatales recibieron una denuncia anónima de que en la privada dey abandonados por sus familiares, por lo que se trasladaron al domicilio, encontrándoles en condiciones lamentables., que posteriormente fueron atendidos por elementos de la Unidad Especializada en Atención a Violencia de Género de SSP.Los niños no sólo estaban desnutridos, también presentaban lesiones en distintas partes de su cuerpo, por lo que su traslado fue inmediato al hospital del Niño y la Mujer. Al lugar arribó Claudia “N”, quien se identificó como la madre de los niños, quien fue interrogada por los policías de Investigación.La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que aún no hay personas detenidas respecto del caso de los menores localizados en un domicilio particular ubicado en el Fraccionamiento María Cecilia, en la capital potosina.La dependencia señaló que hasta el momento no han detenido a nadie, por las condiciones en las que encontraron a los menores de 16 y 17 años de edad, asimismo, la carpeta de investigación ya se aperturó y se encuentra en integración.La, aunado a ello, laLa dependencia dio a conocer que los menores están hospitalizados dadas las condiciones en que fueron recuperados, sin embargo, aún esperan el dictamen final del médico legista, quien señalará la gravedad del daño, pues hay que recordar, que presentan signos de autismo, desnutrición y maltrato físico.Finalmente la Fiscalía General del Estado enfatizó que actuarán conforme a la ley y no serán condescendientes con los responsables.La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Ppnna), atendió el llamado de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Familia para resguardar a los niños que fueron recuperados, luego de que se recibió una denuncia anónima de que se encontraban en estado de abandono.Para cumplir con uno de los ejes y políticas rectoras del, y debido al estado de desnutrición y otros problemas de salud en los niños, el personal de la Ppnna los trasladó de inmediato a un hospital de la ciudad, en donde reciben atención médica.Los niños están estables y la Procuraduría está colaborando con la Fiscalía para la investigación correspondiente.