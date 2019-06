Infantino ‘no tiene ninguna legitimidad’, critica Platini

“No tiene ninguna legimitidad, no es creíble como presidente de la FIFA”. El expresidente de la UEFA Michel Platini criticó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en unas declaraciones al periódico L’Equipe este lunes."Es un muy buen jurista, un muy buen secretario general, pero no tiene ninguna legitimidad, no es creíble como presidente de la FIFA”, lanzó un Platini que habló con siete periódicos europeos, incluido L’Equipe."Durante diez años ha vomitado sobre la FIFA. Cuando digo ‘vomitado’ exagero un poco, pero todo el mundo sabe que criticaba todo el rato a la FIFA”, aseguró Platini. “¿Cómo puede venir a promocionar el fútbol femenino cuando siempre se ha burlado? Nunca creyó”.Platini, expresidente de la UEFA, fue suspendido por la FIFA hasta octubre de 2019 por violación del código de ética al haber recibido 1,8 millones de euros de parte del expresidente de la federación internacional Sepp Blatter, como pago de un trabajo de asesoría sin contrato escrito.El exfutbolista de la Juventus no pudo presentar una candidatura a la presidencia de la FIFA y fue finalmente Infantino, su número 2 en la UEFA, el elegido al frente del fútbol mundial en febrero de 2016.Esta suspensión impide al exnúmero 10 de la selección francesa presentarse de nuevo a la elección a la presidencia de la FIFA este miércoles en París. Infantino es el único candidato en liza y por tanto se ha asegurado un segundo mandato de cuatro años.El propio Platini fue interrogado a mediados de mayo por investigadores parisinos luego de su denuncia por “denuncia calumniosa” de finales 2018. Su equipo sospecha que una filtración interna a la FIFA provocó la apertura en 2015 por parte de la justicia suiza de una investigación sobre el famoso y polémico pago.