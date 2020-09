Infección en hospitales aumenta a 30% el riesgo de morir por covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El desarrollo de bacterias, virus, parásitos e incluso hongos que circulan regularmente en los hospitales son causantes del 30 por ciento de la mortalidad de los pacientes internados por coronavirus cuyo cuadro clínico se complica al grado de generar un choque séptico en todo el organismo, informó Héctor Raúl Pérez Gómez, ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara.



Mediante análisis que abarcaron más de 904 mil pacientes con covid-19 alrededor del mundo, incluyendo México, se detectó que el 30 por ciento de los decesos pudieron estar vinculados con una infección secundaria causada por esos patógenos intrahospitalarios causando sepsis bacteriana o choque séptico.



“Se estima que de las 904 mil decesos, al menos, 350 mil fatalidades ocurridas pudieron ocasionarse por una infección secundaria asociada a covid 19, principalmente bacteriano”, añadió el investigador Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).



“Investigaciones internacionales reportan que hasta el 30 por ciento de los que han fallecido a causa del covid-19 se debió por ese tipo de patógenos que germinan en el ambiente hospitalario y que se propagan, por lo regular, por la falta de lavado de manos por parte del personal de atención, y por estar internado más de 10 días”.



Un estudio multicéntrico reciente, dijo el infectólogo Pérez Gómez, publicado en The Lancet, reportó el analista de los factores de riesgo asociados con las muertes hospitalarias de 191 pacientes y la sepsis fue la causa desencadenante de los pacientes que no sobrevivieron, seguido de la insuficiencia respiratoria (98 por ciento) e insuficiencia cardiáca (52 por ciento).



Las personas con covid -19 son vulnerables, de hecho Global Sepsis Alliance (GSA) advirtió que la lesión multiorgánica se presenta entre 2 y 5 por ciento de estos pacientes al cabo de ocho a diez días de evolución, lo cual aumenta la tasa de mortalidad.



Sostiene que este tipo de infección aguda provoca disfunción orgánica que puede generar daño irreversible en los tejidos y choque séptico, daño en todos los órganos vitales. “Son complicaciones severas y potencialmente mortales que cada año ocasiona el deceso de 11 millones de personas, esto independiente de la emergencia sanitaria”, aclaró.



La sepsis puede causar un deterioro abrupto de la función renal; entre el 64 por ciento de los pacientes con sepsis puede desarrollar lesión renal aguda.







En la sepsis se producen grandes cantidades de moléculas inflamatorias que desencadenan lesiones en los órganos y tejidos, bajo gasto urinario, un sistema inmunológico comprometido y la sobrecarga de líquidos.



Por ello, “hay que crear conciencia sobre la sepsis; es importante contar con políticas públicas de prevención, tener un diagnóstico temprano, definir el tratamiento óptimo, realizar acciones para mejorar la sobrevida de los pacientes, hacer educación médica continua, desarrollar guías para su manejo y utilizar de manera adecuada los recursos en salud”, comentó.



“De acuerdo con la Global Sepsis Alliance (GSA), la sepsis afecta a entre 47 y 50 millones de personas cada año y cada 2.8 segundos alguien muere por esa causa”, abundó.



Uno de cada cinco decesos está relacionado con sepsis y 40 por ciento de los casos son niños menores de cinco años, añadió Alfredo Morayta Ramírez Corona, expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica.



“Se recomienda seguir una técnica adecuada con soluciones con Gluconato de Clorhexidina al 2 y al 4 por ciento en las áreas hospitalarias y quirúrgicas, aumentar la disponibilidad de los desinfectantes a base de alcohol, brindar un entrenamiento y educación al personal de salud, tener recordatorios y señalización en todas las áreas y crear/fortalecer la cultura de la prevención”, añadió Morayta Ramírez Corona.



El también pediatra, infectólogo y neonatólogo recordó que los antisépticos a base de Clorhexidina al 2 por ciento y Alcohol Isopropílico al 70% juegan un papel fundamental para la preparación cutánea previa a una operación, porque cumplen con los estándares de seguridad para disminuir los riesgos de infección en sitio quirúrgico.



“La Clorhexidina al 2 por ciento con Alcohol Isopropílico al 70 por ciento es lo más eficaz para la asepsia cutánea previa a un procedimiento quirúrgico. Actúa contra bacterias grampositivas, gramnegativas, hongos y virus, con una actividad antimicrobiana residual hasta de 48 horas. Para el lavado de manos clínico del personal de salud, lo recomendable es una solución antiséptica con Gluconato de Clorhexidina al 2 y 4 por ciento”, explicó.



