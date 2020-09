‘Infecta’ Covid a escuelas de baile en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de 10 años de bailar en Saltillo, la academia N’SalsaT decidió cerrar sus puertas. En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, ha sido uno de los giros de negocios con mayores complicaciones para reactivar su operación.



De la mano del bailarín Francisco Soto, la escuela N’salsaT llegó a picar piedra en la ciudad para crear una comunidad salsera y bachatera, géneros poco practicados para entonces. Se convirtió así en una de las más longevas y con mayor reconocimiento.



Luego de varios meses a la espera de un mejor momento, gastos como los pagos de renta y servicios básicos seguían corriendo, hasta que se volvió insostenible.



“Tenemos ya cinco meses sin poder abrir. Fue muy complicado, el rentero nos ayudó con 50% por dos meses, luego fue muy complicado cuando no tienes una entrada… Intentamos dar clases en línea, pero obviamente además de bailar, mucha gente quiere despejarse, conocer a otras personas, convivir y la verdad es que lo encontraban ahí en ese espacio físico”, dice Soto.



Se trata de un giro donde existe el contacto y esta decisión es también un acto de responsabilidad para evitar cualquier riesgo entre los usuarios en tanto no haya una solución.



“Por más que quieras crecer, traer alumnos, es muy complicado… Siempre tuvimos grupos grandes, de 20, 30 personas en clases, que aunque quieren seguir bailando, saben que la situación sanitaria está complicada”, explica.



En esta academia surgió Salsaltillo Bachata Fest, un festival que se celebraba cada año, con la participación de artistas y bailarines de todas partes, actividad que también ve su fin.



“Tenemos sentimientos encontrados… En 10 años con este proyecto fueron muchísimas horas invertidas, de trabajo, de estar ahí, con muchos amigos… es muy triste. No somos los únicos, lamentablemente los apoyos han sido muy vagos, hace falta que las autoridades volteen a ver este giro”, expresa.