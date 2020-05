Infectó mujer a 3 familiares en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Doña Mague, una mujer de 44 años que falleciera esta semana víctima de Covid-19 en Piedras Negras, lamentablemente por no ser detectada a tiempo su enfermedad ha provocado que surjan tres casos más en esta frontera, mismos que fueron informados por la Secretaría de Salud como positivos el día de ayer.



Este viernes uno de mayo la dependencia informa de tres nuevos casos que corresponden a un varón de 57 años, una menor de 13 años, hija de la señora fallecida y su esposo de 57 años, los tres se encuentran estables de salud y aislados en sus domicilios.



Con esto, Piedras Negras alcanza la cifra de 25 casos positivos de Covid-19 según el reporte de las autoridades de la Secretaría de Salud.



El doctor Simón Bernabé Torres, de la Jurisdicción Sanitaria Uno, indicó que estos tres nuevos casos que se dieron positivos al Covid-19 son contagios comunitarios, lo importante es que los tres están en buen estado de salud y aunque uno de los varones estuvo hospitalizado, ya fue dado de alta y se encuentra aislado en su casa.



Destacó la importancia de la población de mantenerse en casa, no salir si no es necesario para evitar los contagios que se pueden dar desde hoy entre la comunidad, no tiene que ser alguien que viene de otra parte.



Mencionó que de los 25 casos que se contabilizan hasta ayer ya se han dado 14 altas, 4 prealtas, actualmente se mantienen 5 en cuarentena, hay un hospitalizado y se tiene una persona fallecida.