Inflación repunta a 3.24% en enero, mayor nivel en 6 meses

Ciudad de México.- El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se incrementó 0.48 por ciento en enero pasado y la inflación anual se ubicó en 3.24 por ciento, su mayor cifra en seis meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El consenso de Bloomberg había estimado un alza mensual de precios para enero de 0.52 por ciento y un dato anual de 3.28 por ciento.



Entre los componentes del INPC, el índice de precios subyacente presentó un avance mensual, con 3.92 por ciento anual durante enero, de la mano de la parte de mercancías, las cuales variaron 3.51 por ciento.



De estas últimas, alimentos, bebidas y tabaco vieron repuntar sus precios 5.10 por ciento anual en enero, luego de aumentar 1.11 por ciento en el primer mes del año en curso.



Las mercancías no alimenticias observaron un cambio porcentual de 0.18 por ciento mensual y de 2.68 por ciento con respecto a enero de 2019.



La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado.



Así, explica Inegi, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de Gobierno.



En el caso del el índice de precios no subyacente, durante enero de 2020 mostró un alza de 0.96 por ciento mensual, lo que dio una tasa anual de 1.81 por ciento.



Al interior de la inflación no subyacente, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno presentaron una variación mensual de 0.34 por ciento para un incremento anual de 2.08 por ciento.



Solo las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 1.35 por ciento en el mes y 5.07 por ciento con relación a enero del año pasado.



Los precios de los energéticos, en cambio, cedieron 0.09 por ciento, lo que se reflejó en un alza anual de 0.86 por ciento, muy inferior del 7.36 por ciento reportada en enero del año previo.



Los agropecuarios reportaron una variación mensual de 1.83 por ciento durante enero y de 1.44 por ciento a tasa anual.



Los números del Inegi revelan que entre ellos, las frutas y verduras encarecieron 4.64 por ciento mensual en enero, pero respecto al mismo mes de 2019 cedieron 1.76 por ciento.



En los pecuarios, los precios al consumidor disminuyeron 0.83 por ciento en enero y se acrecentaron 4.45 por ciento al compararse con los del mismo mes del año pasado.