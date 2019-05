‘Influencer’ daña estatua de 200 años; podría ir a prisión

La modelo e influncer polaca de 17 años, Julia Slonska, podría recibir pena de cárcel luego de que se viralizara un video en donde se le veía destruyendo a una estatua que bordea los 200 años de antiguedad.Según contó Slonska a la revista polaca Plotek, el deseo para aparentemente aumentar sus más de seis mil seguidores de Instagram fue la principal razón que la motivó a mutilar la estatua. En el video se escuchan las carcajadas de la influencer y sus acompañantes riéndose a mientras la joven destroza la nariz de la obra.Luego de que el video se viralizara en redes sociales, la agencia de modelos que trabajaba con Slonska decidió cancelar su contrato comercial. Por su parte, mBank, el cuarto banco más importante de Polonia, aseguró que no aprueba el comportamiento de la joven, por lo que decidió cancelar de manera inmediata la campaña que mantenía en internet y televisión en donde figuraba la influencer."No debió haber ocurrido. Lo lamento. No diré lo que me impulsó a hacerlo porque es un asunto privado, pero quería disculparme con todos", señaló la influencer, que arriesga hasta seis meses de cárcel por haber destruido el patrimonio polaco.