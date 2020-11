Influencer Markitos Toys gasta $100 mil en medicina para niños con cáncer

Escuchar Nota

Y es que este tipo de actividades han comenzado a caracterizar al influencer sinaloense.Mas tarde volvió a estar en boca de todos por regalar 300 abanicos cuando las temperaturas estaban por los cielos en la capital, y en realidad podríamos seguir comentando todas las buenas obras que el joven ha hecho por sus seguidores.Sin embargo, esta ayuda a los pequeños enfermos de cáncer ha sido una de las más relevantes, pues en su video explicó queel cual es de gran ayuda para los efectos secundarios de las quimioterapias que los pequeños reciben, como dolores en el cuerpo y sobre todo temperatura.El youtuber hizo la compra de 24 cartones de este medicamente, donde cada uno contiene 40 unidades, sumando en total de 960, más otras que el tenía por separado. Por si fuera poco, esto no fue todo ya que también se dio a la tarea de comprar algunas cajas con guantes, mascarillas y hasta jeringas.Desde luego que las reacciones y comentarios positivos no se hicieron esperar para el youtuber, en poco tiempo consiguió gran cantidad de estos."Nadie absolutamente nadie: Markitos Toys gastando dinero de todo lo que gana para ayudar a más gente y otro youtubers del dinero que ganan comprando puras pendejadas y pudiendo también ayudar a más gente. Pero enserio que humildad la de Markitos se merece todo eso y mucho mas".Cabe mencionar que también ha recibido algunos comentarios en contra, ya que algunos usuarios aseguran que el sinaloense solo realiza este tipo de acciones para generar fama, sin embargo, no podemos negar que se trata de grandes sumas de dinero las que el joven utilizar para ayudar.Recordemos también que hace algunas semanas había comentado a sus seguidores que estaba en planes de comprarse una casa, y así fue, recientemente subió un video para mostrar sus nuevas instalaciones.