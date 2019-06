Influencer organiza su boda… con un pastel en forma de Maluma

Este 28 de junio una youtuber mexicana está lista para dar el gran paso hacia el altar... aunque el novio no sea precisamente una persona... sino un pastel en forma de nada más y nada menos que el famoso cantante colombiano Maluma.Esa youtuber es Maire Wink, quien con casi 2 millones de suscriptores, está detrás de la #MairumaWedding, como se le conoce ya en las redes sociales al evento que nació como un proyecto benéfico del cual te contaremos aquí.Su amor por Maluma, comparte Maire Wink en un video en su canal de Youtube, nació luego de hacer un tutorial de almohadas forever alone, al que le puso la cara del cantante porque era "el guapito del momento"."Yo no amaba tanto a Maluma, pero de pronto, yo ya dormía con Maluma y lo primero que veía al despertar era a Maluma y pues, obviamente, el amor empezó a surgir", comenta.Con su usual sentido del humor, la youtuber también compartió ocasiones en las que le realizó un "amarre" al cantante e hizo uso de las feromonas para "enamorarlo".Aunque en sus redes sociales, Maire sí declara ser fan del colombiano, y a pesar de que todo suene a un broma de mal gusto, sobre todo para Maluma, detrás de este proyecto hay más que solo una mujer obsesionada con casarse con su artista favorito.La idea de hacer un pastel con forma de Maluma vino de luego de que una fan de Maire, de nombre Mariana, le solicitara apoyo para una reunir los recursos para una operación de columna que la joven necesita urgentemente.Entonces, Maire decidió hacer un pastel, organizar un evento y vender las entradas para juntar el dinero que Mariana necesita.Más tarde las redes sociales enloquecieron y muchas personas se unieron para patrocinar tan singular evento, de tal suerte que la boda se realizará en la Feria de Chapultepec, con la música en vivo de la Sonora Dinamita, además de diversos influencers como como madrinas y padrinos, entre ellos Ali Izquierdo, Tefy Ortiz, Sandy Coben y Dhasia Weska.Aunque el famoso reguetonero no ha hecho ninguna declaración al respecto, se sabe que ha borrado en diversas ocasiones comentarios tanto de Maire Wink como de sus fans, sin embargo, Maire insiste en no juzgar al artista y enfocarse en el evento benéfico, que además sirve como pretexto para reunirse con sus fans.