Influencer que negaba existencia de Covid-19 está en riesgo de muerte tras contagio

Escuchar Nota

“Que todos sus seguidores recen por la vida de Ygona. Fuerza Ygona”, escribió uno de sus familiares en las redes sociales de Moura.



, una influencer brasileña mundialmente reconocida como instagramer,. Por medio de fotos publicadas en redes sociales pide a sus seguidores mantener las medidas de prevención para evitar un contagio.Durante la crisis sanitaria por COVID-19 muchas personas se han cuestionado el origen de esta enfermedad e incluso hay quienes han señalado que todo se trata de un montaje gubernamental y/o de negocios para controlar a la población.Entre estas personas, también llamadas negacionistas, hay personajes de la farándula, el mundo del cine, las artes y por supuesto, el internet. Ygona Moura, una influencer brasileña de Instagram que negaba la existencia del SARS-CoV-2 se encontraba en esta línea hasta que contrajo la enfermedad y su salud se puso en riesgo.asistiendo a fiestas clandestinas y dejando de lado las medidas de seguridad, ahoraComenzó a presentar síntomas el 16 de enero y después fue internada en un hospital de San Pablo, Brasil, desde donde según la prensa ha iniciado una larga y complicada lucha por su recuperación.Previo a su hospitalización,, decía que los síntomas no le habían causando tantas molestias y que su estado no era crítico, sin embargo, a menos de una semana, se cree que podría pasar a estado de coma inducido.En Brasil hay regiones como Manaos que ya enfrentan un colapso en su sistema de salud y no pueden brindar atención a todos los nuevos pacientes que acuden a las clínicas para recibir asistencia médica.Después de Estados Unidos, este es el país más afectado por el COVID-19, reportando más de 211 mil muertes según el mapa de la Universidad Johns Hopkins.“Estoy enferma, gente. La estoy pasando muy mal. De tanto desear lamaldad me tocó a mí y empecé a sentirme muy mal”, dijo Ygona en una de sus últimas publicaciones.Con 151 muertes por cada cien mil habitantes, Río de Janeiro es el estado con mayor número de muertes en la Amazonia brasileña.