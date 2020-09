Influencers revelan el género de su bebé en la torre más alta del mundo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Anas y Asala Marwah son unos influencers que viven en Dubái y que revelaron el sexo del bebé que esperan con ayuda de la torre más alta del mundo.



La pareja, que tiene una hija llamada Mila nacida en 2018, documentó la ceremoniosa revelación en un video que después compartieron en sus redes sociales.



Ahí se les ve a la espera de saber si tendrán un niño o una niña. La torre Burj Khalifa, de 829 metros de altura, se teñía de rosa y azul en una cuenta regresiva, que concluyó con la revelación final: “¡Es un niño!”, leía el mensaje escrito en letras gigantes a lo largo del edificio, rodeado del color azul.



“Estoy haciendo todo lo posible para dar contenido que nadie ha visto antes», dijo Asala a los espectadores. “Para mí, hacerlo de esta manera es algo muy grande. Mi corazón está latiendo, siento que se me va a salir del pecho y me siento mucho más emocionada que el día de mi boda”, añade.



El hecho se ha vuelto viral pero mientras algunos felicitan a la pareja, conocida por su ostentoso estilo de vida, otros internautas consideran la revelación como exagerada y sin sentido. Si bien no se sabe ellos pagaron por usar la torre o si fue un acuerdo promocional, internautas sustentan su crítica en que alguien debería pagar unos 130 mil dólares, 3 millones y medio de pesos, para lograr proyectar algo así en el edificio.







Con información de El Siglo de Torreón.