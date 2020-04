Infonavit anuncia nuevos créditos para mejorar tu casa por 500 mil pesos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En apoyo a la reactivación económica ante la pandemia por el Covid-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lanzará un nuevo crédito por 528 mil 230 pesos.



Este crédito será conocido como “Construyo Infonavit”, fue presentado el 25 de abril por parte de la dependencia como parte de los apoyos a las Pymes, y está pensado para las personas que buscan ampliar o mejorar su vivienda, por lo que el préstamo estará destinado a la autoconstrucción.



El director del Infonavit, Carlos Martínez, anunció que el nuevo préstamo empezará a operar en la segunda mitad de este año, a partir de agosto. Se contemplan más de 10 mil créditos otorgados por medio de este programa.



El trabajador podrá obtener hasta 528 mil 230 pesos para la construcción en un terreno propio; los beneficiarios podrán elegir la cantidad de recursos que necesitan y también el plazo para ejercerlo.



Estos son los beneficios de este programa:



- Apoyo a quien no desee comprar una vivienda y solo construir en una que ya se tenga.

- El derechohabiente podrá hacer reparaciones menores.

- Cualquier tipo de vivienda: privada, ejidal o comunal.

- No se pierde el derecho al crédito Infonavit.



Para obtener este apoyo, el derechohabiente no necesitará garantía hipotecaria, pues será la subcuenta de Vivienda la que fungirá como tal.



De acuerdo con Carlos Martínez, durante el primer trimestre de 2020, se han colocado cerca de 98 mil créditos para los mexicanos.