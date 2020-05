Infonavit entrega 546 créditos a matrimonios igualitarios

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Informó el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre mayo del 2019 y marzo de 2020 a través del esquema Crédito Conyugal Infonavit se otorgaron 546 créditos a matrimonios igualitarios.



En el marco del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el Instituto informó al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) las acciones que desde el inicio de esta administración se han tomado con el propósito de promover el respeto, garantizar la inclusión y la adecuada atención a la población LGBTI+.



Puntualizó que se ha promovido activamente la participación de matrimonios entre personas del mismo sexo en la opción de financiamiento. Refirió en un comunicado que en febrero de este año se lanzó Unamos Créditos, que permite a parejas que viven en unión libre unir el saldo de sus subcuentas de vivienda para acceder a un mayor monto de financiamiento y garantizar su derecho a una vivienda adecuada.



Durante los dos primeros meses de operación de este programa, se han otorgado 126 créditos, en beneficio de 63 parejas del mismo sexo.



Además, para fortalecer la inclusión interna, desde mayo de 2019, el Infonavit constituyó un Comité de Igualdad y No Discriminación, conformado por vocales designados por cada una de las áreas del Instituto, con el objetivo de vigilar el desarrollo y la implementación de las prácticas de igualdad laboral y no discriminación.



Entre sus principales logros se encuentra la elaboración y aprobación de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.



Asimismo, el 28 de junio del año pasado se conformó la Red por la Diversidad del Infonavit, la cual está integrada por los colaboradores que se identifican dentro de la población LGBTI+ y aliados, con el fin de fomentar espacios incluyentes, libres de discriminación y abiertos al diálogo.





Información por Milenio