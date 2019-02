Infonavit reestructura créditos a 45 mil trabajadores

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) formalizó 45 mil solicitudes para reestructurar créditos a la vivienda y pasar de veces salarios mínimos a pesos, informó el director, Carlos Martínez.“Estamos dándoles un beneficio de un descuento a su saldo que ronda en 55 por ciento en promedio y les estamos ofreciendo un esquema de pagos y tasa fija es un programa muy importante que estamos impulsando con la administración y que anunciamos el pasado 5 de febrero.“Hemos recibido 500 mil contactos y hemos formalizado ya 45 mil cambios a pesos que son los beneficiarios hasta este momento”, dijo en reunión con integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado.Carlos Martínez dijo que la actual administración pretende entregar alrededor de un millón 680 mil créditos hipotecarios y recuperar alrededor de 500 mil viviendas abandonadas, aunque el Inegi estima que son alrededor de 5 millones.“Lo de los 5 millones de viviendas es un dato que saca el Inegi y Coneval que se estima con base en las viviendas que no pudieron censar o que no encontraron a nadie en las encuestas que hace el propio Inegi. Yo me he encontrado hasta hoy, en las viviendas abandonadas los 500 mil. Entonces tenemos que ver claramente, parece que hay cosas que no coinciden”, añadió.Durante la reunión con senadores, el director dijo que en abril presentará un programa de recuperación de vivienda en la que analizan que si ya no son útiles, recomendarán la demolición.Mientras que, para las que sí se pueden recuperar existe la opción que se pueda hacer a través de los gobiernos estatales.Las entidades que concentran el mayor número de viviendas abandonadas son: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.Carlos Martínez dijo que la expectativa es entregar cerca de 280 mil créditos hipotecarios al año durante el sexenio.“Nosotros el año pasado detectamos 58 mil, se venían detectando 80 mil por año y luego tienes algún tipo de proceso judicial que suman 250 mil y luego tienes viviendas que ya acabaron su proceso judicial que suman 214 mil, pero no hay un dato exacto de la vivienda. Vamos a presentar el Programa Nacional de Vivienda recuperada y ahí presentaremos el diagnóstico preciso de la vivienda”, destacó.Pidió a los trabajadores estar atentos a los cambios que implementará el instituto, como una línea de financiamiento para autoconstrucción o la ampliación de la línea de créditos a otorgar.Recordó que se han hecho recortes al gasto por mil 200 millones de pesos, “pusimos en marcha el Programa de Responsabilidad Compartida que es de reestructura y créditos que están en salarios mínimos para pasarlos a pesos, estamos beneficiando a trabajadores que tienen más de 40 años, ganan menos de 4 salarios mínimos tienen deudas que son 150 por ciento mayor a lo que se encontraron y son trabajadores cumplidos”.Sobre la vivienda abandonada no quiso abundar, porque comentó que no les dejaron gastos precisos sobre el tema.Indicó que financieramente el año pasado se cerró con un remanente de 20 mil millones de pesos, “un rendimiento de cuenta de vivienda a favor de 6.38 por ciento en términos nominales y lo que estamos revisando es la parte del gasto administrativo que es donde habíamos encontrado un aumento al gasto en las últimas administraciones”.