Infonavit te ayuda con descuentos de hasta el 55%; conoce los requisitos

Desde, el presidente de México,afirmó en febrero que este programa tiene como objetivo cambiar los créditos del Infonavit cotizados en Veces Salario Mínimo a pesos, ya que los primeros eran más difíciles de pagar para los trabajadores.El director general delpresentó este miércoles el programa, que tiene como objetivo apoyar a los trabajadores que menos tienen y que más lo necesitan.Ello, principalmente para aquellos cuyo salario no crecía al mismo ritmo al que se actualizaba el saldo total de la cuenta, con lo que su deuda se llegó a incrementar en algunos casos hasta cinco veces.Quienes accedan al programa, explicó, van a obtener un descuento al saldo total del 55 por ciento en promedio, tendrán una nueva tabla de pagos y tasa fija, así como un apoyo mensual al pago, para que ya no crezca su saldo mensual.El total de trabajadores que entrarán en una primera etapa son 194 mil 875 derechohabientes, pero estimó que a lo largo de la administración se puede llegar a 745 mil trabajadores en distintas modalidades, las cuales se irán anunciando cada año.Entre los candidatos al programa, explicó, se consideran personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos, que han sido cumplidos y cuyos créditos tienen una vida mayor a 15 años, así como una deuda 1.5 veces mayor a la que habían contratado.- Debes contar con un crédito tradicional en Infonavit calculado en VSM- Percepciones comprobadas de al menos 4 salarios mínimos.- Debes ser mayor de 40 años- La puntualidad es importante y debes contar con 24 meses de pagos continuos.- Un crédito de 15 años.- Que tu deuda haya ascendido 1.5 veces más de lo que te prestaron.- Aplica si estás pagando vía nómina o por tu cuenta.- Entrar a la página:- Registrarte con tu número de seguridad social o número de crédito.- Seleccionar la manera en la que personal del Infonavit te contactará.- Si calificas al programa, a partir de marzo se te informarán los pasos para realizar el trámite correspondiente.Los interesados pueden ingresar a la página vsmapesos.infonavit.org.mx, registrarse con su número de derechohabiente o de crédito, para saber si son beneficiaros o no del programa, o acercarse a los centros de servicio del instituto en el país y en el infonatel.Actualmente el Infonavit tiene 5.5 millones de créditos vigentes, de los cuales 3.9 están denominados en veces salarios mínimos, con una cartera vencida de 5.6 por ciento, por lo que el programa espera beneficiar a quienes menos tienen.Por otra parte, añadió que desde el 14 de diciembre, cuando inició la nueva administración del Infonavit, se propusieron como meta ahorrar dos mil millones de pesos del gasto operativo del instituto, y llevan una avance importante.Y es que, refirió, en el sexenio anterior el gasto operativo había crecido 80 por ciento, sin que el número de créditos aumentara, lo cual significa que se estaba haciendo más caro operar el mismo número de créditos.“A la fecha, en tan solo un mes, hemos logrado ya recortes por mil 200 millones de pesos, sin que se haya afectado las metas operativas del instituto, al contrario, en el mes de enero hemos otorgado más créditos de lo que se había hecho en el mismo periodo de 2018 y 2017”, comentó.Asimismo, puntualizó que se propuso un nuevo tabulador para los directores del instituto congruente con las políticas de austeridad, el cual tendrá que ser aprobado por la asamblea en el mes de abril, donde ya se realizan las devoluciones pertinentes.El Gobierno de México implementará un programa para que derechohabientes del Infonavit obtengan sus escrituras y sus créditos sean reestructurados de salarios mínimos a pesos, a fin de que sean factibles de pagar, y terminará con el negocio de la construcción masiva de departamentos entregados a inmobiliarias vinculadas con políticos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, dejó claro que no se desalojará a nadie de sus viviendas, y los derechohabientes tendrán la oportunidad de terminar de pagar y tener sus escrituras.Advirtió que todos los juicios abiertos continuarán, así como los casos que se registraron en Nayarit y Coahuila, la forma en cómo despojaban de sus casas a miles de trabajadores “toda esa corrupción se acaba, vamos a limpiar la corrupción del país, y lo vamos hacer garantizando las libertades, hasta ofreciendo disculpas por las molestias que ocasione el combate a la corrupción”.Señaló que ya no se seguirá construyendo huevitos de 30 metros que son contrarios a los derechos y la dignidad de las familias y se terminará con la corrupción y a dejar de edificar unidades habitacionales en zonas bajas inundables sólo porque se dan los permisos de autoridades a cambio de sobornos.Acompañado por los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, lamentó que en ciudades patrimonio de la cultura se tengan cerros devastados por la edificación de miles de viviendas, departamentos que afectan todo, carecen de servicios, transporte y a kilómetros de centros de trabajo, “pero era el negocio de las inmobiliarias de los políticos, eso se termina, ya”.Aclaró que no tolerarán a inmobiliarias que defraudaron a ciudadanos porque en ocasiones no entregaban bien las unidades habitacionales y defraudaban a la gente, “no vamos nosotros a tolerar eso, eso era parte de la corrupción, de los moches por eso subrayo que los conservadores son muy corruptos, además de hipócritas, les gusta mucho los billullos”.Al referirse al tema de los migrantes, añadió que se trabaja en el ordenamiento de la migración en el sur, por lo que se les ha pedido de manera voluntaria inscribirse, y algunos de forma incorrecta no han aceptado, otros sí se están registrando para atenderlos mejor, defenderlos, respetar los derechos humanos y se les está entregando alimentos y medicamentos.López Obrador dijo que todo lo anterior es mientras se atiende el fondo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo en Centroamérica y en México, así como reiteró que el sureste del país se quedó rezagado en el desarrollo económico y creación de empleos.En este sentido, destacó que la migración se debe a la falta de oportunidades de trabajo, por ello la importancia del desarrollo en Centroamérica y el sur del país, y ese es el planteamiento de fondo que se hace al Gobierno de Estados Unidos, “afortunadamente lo están entendiendo, han sido respetuoso el presidente Donald Trump”.Agregó que aunque el presidente Donald Trump, ha hecho señalamientos, porque tiene que hacerlos, no es la misma situación de antes, porque se están estableciendo relaciones para la cooperación y hay acuerdos de impulsar el desarrollo en Centroamérica y en el sur del país para enfrentar la migración y se está entendiendo que se debe dar protección al migrante y garantizar sus derechos humanos.Destacó que había preocupación ayer por el mensaje del presidente Donald Trump, sin embargo, lo cierto es que fue respetuoso y aunque hubieron algunos señalamientos, es su derecho, es su visión y “fue bastante respetuoso de nuestro gobierno y eso se lo agradecemos porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”Por otro lado, adelantó que posiblemente se tenga una consulta sobre la operación de una planta termoeléctrica de Yecapixtla, Morelos, que la gente no la quiere, sin embargo, el gobierno ya invirtió casi 25 mil millones de pesos, y esa infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad que permitirá alumbrar casi toda esa entidad.La próxima semana visitará Morelos, pues sólo faltan 100 metros de gasoducto para terminar esta obra para echarla a andar y producir energía, por lo que hablará con la comunidad, porque estos trabajos que no fueron consultados y la población fue atropellada ”esto lo hicieron los gobiernos anteriores muy mal, ahora se quejan los expresidentes, pero qué culpa tengo yo de la manera en que procedieron”, indicó.Asimismo, reiteró su compromiso de no al gasolizano, y que el precio de este combustible continúa bajando, pues en su recorrido de este fin de semana por Veracruz, en el municipio de Coatzacoalcos, observó que el precio de la gasolina era de 16.84 pesos el litro, mientras que en la Ciudad de México es de 19.60, por ello es importante conocer el precio de la gasolina.Al ser cuestionado sobre su seguridad, López Obrador señaló que por el momento está bien, y que se atienden otras prioridades en el gobierno; sin embargo, más adelante este tema podría ser considerado, se analizaría esta situación ante la inquietud de los ciudadanos que sugieren mayor protección para su persona.