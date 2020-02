Informa la LMB: cambian reglamento para 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La tarde de ayer la Liga Mexicana de Beisbol informó que, luego de ser aprobados en la Asamblea de Presidentes del pasado 21 de febrero, se implementarán las siguientes modificaciones en el reglamento de juego a partir de la temporada 2020.





Vuelven los batboys



Uno de los cambios a realizar será que los batboys podrán estar nuevamente en el terreno de juego (área de foul) durante el cotejo.





Tres bateadores por pitcher



Todos los lanzadores, ya sean inicialistas o relevistas, deberán enfrentar un mínimo de tres bateadores en su participación en el juego. Este solo podrá ser cambiado hasta que dichos bateadores sean puestos out, se embalen o el equipo a la ofensiva sea puesto en out. La única excepción a esta regla será cuando el umpire principal determine que el lanzador ha sufrido una lesión o enfermedad que, a su juicio, lo incapacite de continuar el juego.





Visitas al montículo



Las visitas de un mánager para reunirse con su lanzador en el montículo, antes que deba realizar un cambio, se limitarán a seis por equipo en juegos de 7 o 9 entradas. En caso de que lleguen a extra innings, se otorgorgará a cada equipo una visita adicional por cada entrada extra, que se sumarán a sus visitas no usadas. Las visitas al montículo en las que el mánager cambia a su lanzador, no son consideradas como visita.